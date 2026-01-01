Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Arranca la United Cup: Argentina debuta ante España con Báez y Solana Sierra

Argentina comenzará oficialmente la temporada 2026 del circuito con la United Cup, frente a España, con las participaciones de Báez y Solana Sierra.

Ovación

Por Ovación

1 de enero 2026 · 11:34hs
La temporada 2026 del tenis comienza con la United Cup y Argentina será protagonista desde el primer día. El torneo mixto por equipos se disputará del 2 al 11 de enero en Australia, con sedes en Perth y Sídney, y marcará el inicio oficial de los calendarios ATP y WTA antes del Abierto de Australia.

Argentina integra el Grupo A en Perth junto a España y Estados Unidos, el vigente campeón. El debut será el viernes 2 de enero frente al equipo español, mientras que el sábado 3 llegará el cruce ante los norteamericanos, liderados por Taylor Fritz y Coco Gauff. Ambos encuentros se jugarán en horarios nocturnos para el público argentino, con acción desde la noche del 1° de enero.

El equipo nacional estará encabezado por Sebastián Báez y Solana Sierra en los singles, acompañados por Marco Trungelliti, María Lourdes Carlé, Guido Andreozzi y Nicole Fossa Huergo. Cada serie incluye un partido individual masculino, uno femenino y un dobles mixto, en un formato que reparte puntos para los rankings ATP y WTA y más de 11 millones de dólares en premios.

En qué consiste la United cup

La United Cup reúne a 18 países divididos en seis grupos y funciona como la primera gran prueba competitiva del año, con la mira puesta en Melbourne. En Argentina, el torneo podrá verse en vivo por TyC Sports, además de Tennis TV y el canal oficial de la United Cup en YouTube.

Con rivales de máxima jerarquía y un calendario exigente desde el arranque, el cuál contará con cobertura de Agencia Noticias Argentinas, Argentina vuelve a escena en el inicio del año tenístico con el desafío de dar el golpe y avanzar por primera vez más allá de la fase de grupos.

Argentina España United Cup
