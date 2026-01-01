Uno Santa Fe | Colón | Colón

Medrán, entre lo familiar y la ilusión del ascenso: Colón empieza a caminar el 2026

Ezequiel Medrán recibió el Año Nuevo con un mensaje íntimo en redes sociales y desde este viernes retomará el mando del plantel de Colón, en un año marcado por la obligación de volver a Primera.

1 de enero 2026 · 09:23hs
La llegada del 2026 encontró a Ezequiel Medrán lejos del ruido futbolero y cerca de lo esencial. El entrenador de Colón utilizó sus redes sociales para saludar el Año Nuevo con una imagen junto a sus dos hijas, acompañada por la frase “Feliz 2026” y un corazón blanco.

LEER MÁS: Colón obligado a recalcular: ¿Se le caen dos nombres clave para reforzar el ataque?

Una postal sencilla, pero significativa, que reflejó el costado personal de quien tendrá una de las responsabilidades más pesadas del calendario rojinegro.

Vuelta al trabajo en el Predio 4 de Junio

Con el saludo ya publicado, el foco vuelve rápidamente al fútbol. Desde este viernes por la tarde, Medrán se pondrá nuevamente al frente del plantel en el Predio 4 de Junio, dando inicio a una pretemporada clave. Colón comenzará a transitar el camino hacia la Primera Nacional 2026 con un objetivo que no admite discusión: pelear por el ascenso.

Será la tercera temporada consecutiva del Sabalero en la segunda categoría, luego de dos campañas que dejaron sabor amargo y una herida abierta en el hincha, que exige un cambio de rumbo inmediato.

Respaldo dirigencial y antecedentes que ilusionan

La continuidad de Medrán no fue una decisión aislada. La nueva dirigencia, con José Alonso a la cabeza y Diego Colotto como director deportivo, ratificó su confianza en el entrenador, respaldada por su reciente paso por Gimnasia de Mendoza. Allí, Medrán fue parte de un proceso exitoso que culminó con el ascenso a Primera División, aunque el cierre del ciclo estuvo a cargo de Ariel Broggi.

Ese antecedente se convirtió en uno de los principales argumentos para sostenerlo al frente del proyecto rojinegro.

Un plantel en reconstrucción y un anhelo colectivo

El Colón que se prepara para el 2026 atraviesa una profunda renovación de su plantel. Llegadas, salidas y reacomodamientos forman parte de un proceso en el que Medrán tendrá la tarea de ordenar, ensamblar y potenciar a cada pieza.

LEER MÁS: Último llamado en Colón: filas, descuento final y suba inminente en los abonos 2026

Con la ilusión intacta y la exigencia permanente del pueblo sabalero, el entrenador inicia un año determinante. El desafío es tan claro como complejo: convertir la esperanza en realidad y devolver a Colón al lugar que su historia y su gente reclaman.

