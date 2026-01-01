Uno Santa Fe | Colón | Colón

El mercado de pases de Colón sintetiza búsquedas y perfiles variados

Claramente el mercado de pases que viene protagonizando Colón encabezado por Diego Colotto, es un un mix de búsquedas y perfiles diferentes

1 de enero 2026 · 13:45hs
Diego Colotto está al frente del mercado de pases de Colón.

Diego Colotto está al frente del mercado de pases de Colón.

Las primeras palabras a la hora de mencionar el mercado de pases que Colón afrontaría, se resumían en "buscaremos jugadores de la categoría". Y el principal argumento tenía que ver con no repetir errores del pasado.

Colón y un mercado de pases con búsquedas distintas

Y es que en 2024 y 2025, la apuesta estaba dada en contratar jugadores de jerarquía, la mayoría de ellos con pasado y presente en la Primera División y otros que llegaban del exterior.

Por ello el consenso general hablaba de cambiar el modus operandi para reforzar el plantel. Y los primeros movimientos parecieron ir en ese sentido, con el anuncio y la oficialización del arquero Matías Budiño y del lateral Leandro Allende.

En el caso de Budiño, en el 2025 fue el arquero de Estudiantes de Caseros, mostrando un muy buen nivel. Mientras que Allende tuvo continuidad con la camiseta de Quilmes.

Pero las gestiones siguientes, mostraron una búsqueda distinta. Dado que acordaron con los defensores Pier Barrios y Leonel Gónzalez, ambos vienen de jugar en Melgar de Perú, pero tienen trayectoria en equipos de Primera División.

En consecuencia, no son del mismo perfil que Budiño, Allende y el volante central Ignacio Antonio, otro de los refuerzos que arrancará la pretemporada este viernes en el predio 4 de junio.

De hecho, los únicos tres refuerzos que Colón oficializó son: Budino, Allende y Antonio. Otra de las incorporaciones que se hizo la revisión, médica pero aún no fue presentado es Matías Godoy.

El delantero de 23 años, viene de jugar los últimos cuatro años en equipos de Primera División como lo son Talleres, Estudiantes, Instituto y Central Córdoba.

Por lo cual, tiene un perfil distinto a los mencionados Budiño, Allende y Antonio quienes transitaron sus carreras en equipos del ascenso.

Ni hablar de la muy factible llegada de Federico Lértora quien de concretarse será la bomba del mercado de pases. Apelando de alguna manera a la fórmula de los últimos años. Un jugador de trayectoria y de jerarquía, pero con un presente que no es el mejor.

Por otra parte, se sumó Julián Marcioni, delantero que jugó poco en Primera División y mucho en la segunda categoría. En 2023 y 2024 estuvo en Agropecuario y el año pasado en Patronato.

Mientras que se habla de un acuerdo con Alan Bonansea, goleador de Patronato, quien se destacó el último año, como uno de los máximos artilleros de la Primera Nacional.

Y en estas horas, se podría cristalizar el arribo del mediocampista Matías Muñoz, quien conformó la dupla de volantes centrales con Antonio en Gimnasia de Mendoza.

Como se observa, las búsquedas y los perfiles son variados. Se apunta a jugadores del ascenso, pero a otros con recorrido en Primera División, como así también a futbolistas que vienen de actuar en el exterior.

La idea es sumar 15 refuerzos y los nombres y opciones surgen día a día. Se conversa para sumar al lateral Emanuel Beltrán quien viene de jugar en Instituto y hay otras gestiones en curso.

El director deportivo Diego Colotto, junto con la dirigencia y el DT Ezequiel Medrán avanzan en distintas direcciones, no se atan a una sola consigna y eligen en consecuencia, conformando un mercado de pases que sintetiza varias vertientes.

