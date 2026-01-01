Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión inicia un año en el que debe creérsela y abandonar el conformismo que lo persigue

Si bien el último semestre del 2025 resultó positivo, en este 2026 que arranca, Unión tiene que ser protagonista para intentar dar el salto que otros dieron

Ovación

Por Ovación

1 de enero 2026 · 12:15hs
Unión y un 2026 en el que Spahn plantea austeridad y Madelón tendrá el desafío de lograr que su equipo sea competitivo.

Unión y un 2026 en el que Spahn plantea austeridad y Madelón tendrá el desafío de lograr que su equipo sea competitivo.

El balance del 2025 para Unión fue positivo, tomando en cuenta los objetivos que se trazó. Y es que el principal y único desafío era mantener la categoría, debido a la delicada situación que atravesaba.

Unión y el desafío de dejar atrás el conformismo

Y lo consiguió con comodidad, varias fechas antes de la final de la competencia. Lo que además le permitió, por primera vez clasificar a los playoffs. La vuelta de Leonardo Madelón fue un acierto de Luis Spahn.

Como así también, fue un error de Spahn mantener tanto tiempo al Kily González. El pésimo primer semestre, lo tuvo a Unión en la cuerda floja y la llegada de Madelón permitió dejar atrás la crisis.

Sin embargo y pese a concretar la permanencia y consolidarse en la tabla de los promedios, el final del 2025 generó frustración en el hincha rojiblanco.

LEER MÁS: Cómo formaría Unión si hoy arrancara el Torneo Apertura 2026

La rápida eliminación en octavos de final ante Gimnasia aplastó la ilusión de pelear por un título. Que sin dudas es la gran deuda que tiene Unión y que se agiganta con el paso del tiempo.

En este 2026, el desafío de Unión debe cambiar, ya no pensar en salvar la categoría, sino en volver a clasificar a playoffs e ir desandando el camino que lleva a la gloria.

En un año en el que no jugará competencia internacional, el Tate debe mantener el protagonismo del último semestre que se tradujo en la segunda posición de su zona, solo superado por Boca.

LEER MÁS: El corazón del equipo de Unión está en revisión: así está hoy el mediocampo

De alguna manera, la vara quedó más alta que antes y por ello el objetivo no puede reducirse a hacer la plancha. Pese a que desde la dirigencia fueron claros respecto a la inversión por venir.

Así las cosas, Unión afrontará un mercado de pases austero, reemplazando pieza por pieza, pero sin la intención de potenciar o agrandar el plantel. El club presentó un balance con déficit que debe ser achicado.

Por lo cual, el desafío de volver a ser competitivo, no será sencillo. El último buen semestre de Unión, no pareciera ser una plataforma de despegue, en función de lo manifestado por el presidente Luis Spahn.

LEER MÁS: La decisión de Francisco Gerometta tras cerrar su ciclo en Unión: "Quise irme a un lugar donde me quieran"

Los indicios parecen indicar que puede tratarse de un año en el que no sufrirá sobresaltos, pero tampoco se avizora que pueda dar el gran salto, como lo pretenden sus hinchas.

El fútbol suele sorprender y lo que parecer ser no termina siendo. Quizás Unión vuelva a ser protagonista como lo hizo en el segundo semestre del 2025, pero los hechos y palabras no demuestran demasiado entusiasmo y ambición.

Habrá que ver si este 2026 es un año de transición para Unión, anclado en una zona de confort, o si entiende que está en condiciones de dar pelea como lo hizo. Nadie dice que sea fácil, pero vale la pena intentarlo.

Unión año equipo
Noticias relacionadas
union redefine su arco y suma nuevos nombres en la carrera por el 1

Unión redefine su arco y suma nuevos nombres en la carrera por el "1"

rearte, nuevo dt de union en la liga nacional: tenemos material para luchar por un lugar en los playoffs

Rearte, nuevo DT de Unión en la Liga Nacional: "Tenemos material para luchar por un lugar en los playoffs"

del blanco, blindado: la clausula en efectivo que marca el pulso del mercado en union

Del Blanco, blindado: la cláusula en efectivo que marca el pulso del mercado en Unión

Malena Santillán fue reconocida en la ciudad de San Francisco (Córdoba).

Malena Santillán recibió el San Francisco de Asís de Oro

Lo último

Thiago Fernández explotó contra la dirigencia de Vélez antes de irse a España

Thiago Fernández explotó contra la dirigencia de Vélez antes de irse a España

Chelsea dio un volantazo y anunció la salida de Enzo Maresca pese a un ciclo con títulos

Chelsea dio un volantazo y anunció la salida de Enzo Maresca pese a un ciclo con títulos

Avanza la causa por el homicidio de Jeremías Monzón con nuevos allanamientos y secuestro de celulares

Avanza la causa por el homicidio de Jeremías Monzón con nuevos allanamientos y secuestro de celulares

Último Momento
Thiago Fernández explotó contra la dirigencia de Vélez antes de irse a España

Thiago Fernández explotó contra la dirigencia de Vélez antes de irse a España

Chelsea dio un volantazo y anunció la salida de Enzo Maresca pese a un ciclo con títulos

Chelsea dio un volantazo y anunció la salida de Enzo Maresca pese a un ciclo con títulos

Avanza la causa por el homicidio de Jeremías Monzón con nuevos allanamientos y secuestro de celulares

Avanza la causa por el homicidio de Jeremías Monzón con nuevos allanamientos y secuestro de celulares

El mercado de pases de Colón sintetiza búsquedas y perfiles variados

El mercado de pases de Colón sintetiza búsquedas y perfiles variados

Cuál es el estado de salud del joven baleado en Loyola Sur que sigue internado en el Cullen

Cuál es el estado de salud del joven baleado en Loyola Sur que sigue internado en el Cullen

Ovación
El mercado de pases de Colón sintetiza búsquedas y perfiles variados

El mercado de pases de Colón sintetiza búsquedas y perfiles variados

La sentida despedida de Francisco Gerometta de Unión en sus redes sociales

La sentida despedida de Francisco Gerometta de Unión en sus redes sociales

Medrán, entre lo familiar y la ilusión del ascenso: Colón empieza a caminar el 2026

Medrán, entre lo familiar y la ilusión del ascenso: Colón empieza a caminar el 2026

Cañete le dijo adiós a Unión: un cierre en silencio y con gratitud

Cañete le dijo adiós a Unión: un cierre en silencio y con gratitud

Paredes, entre la crudeza del balance y el orgullo de vestir el arco sabalero

Paredes, entre la crudeza del balance y el orgullo de vestir el arco sabalero

Policiales
Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe