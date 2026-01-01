Paredes, entre la crudeza del balance y el orgullo por Colón

El joven arquero de Colón abrió su corazón en redes sociales tras un 2025 complejo, pero inolvidable en lo personal, marcado por su debut en la Primera Nacional.

En tiempos donde el silencio suele ser la opción más elegida, Tomás Paredes decidió hablar. Y lo hizo con honestidad. El arquero juvenil de Colón , que tuvo minutos en el tramo final del campeonato de la Primera Nacional, publicó un mensaje profundo en Instagram, donde mezcló autocrítica, gratitud y una fuerte identificación con la camiseta rojinegra.

El 2025 no fue un año más para el Sabalero, y el propio Paredes lo dejó en claro desde el inicio de su reflexión: “Va a ser difícil no hablar de este año sin sentir quizás mucha culpa”, escribió, en una frase que expone el peso de una temporada que estuvo lejos de las expectativas colectivas.

Un debut que marca para siempre

A pesar del contexto adverso, el juvenil eligió rescatar los momentos que lo acompañarán de por vida. “Me quedo con los aprendizajes y el placer de haber debutado con los colores que amo”, expresó, remarcando lo que significó dar sus primeros pasos oficiales con Colón, el club que lo formó.

Paredes también puso el foco en el valor humano del recorrido: “El privilegio de poder compartir con personas que marcaron un antes y un después en el club y vivir esto con amigos no tiene precio”, señaló, destacando el grupo y las relaciones construidas puertas adentro.

Compromiso intacto y esperanza renovada

Lejos de buscar excusas, el arquero respaldó el esfuerzo del plantel durante el año: “Quizás las cosas no se dieron como quisimos desde un principio, pero no tengo dudas de que cada compañero puso lo mejor de sí mismo”, sostuvo.

Con la mirada puesta en el futuro, Paredes cerró su mensaje con optimismo y sentido de pertenencia: “Ojalá el 2026 venga cargado de éxitos y buenos momentos”, escribió, antes de una declaración que resume su vínculo con la institución: “Yo fui y soy feliz acá”.

En un club que atraviesa un proceso de reconstrucción, las palabras de Tomás Paredes reflejan el sentimiento de los pibes del semillero: orgullo, responsabilidad y un amor inalterable por Colón, aun cuando el camino se vuelve cuesta arriba.