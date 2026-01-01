Uno Santa Fe | Santa Fe | Estado

Cuál es el estado de salud del joven baleado en Loyola Sur que sigue internado en el Cullen

Jaime Álvarez recibió tres disparos en el pecho durante el ataque armado en Loyola Sur, investigado como una venganza por el homicidio de Matías Ezequiel Fernández

1 de enero 2026 · 12:53hs
Cuál es el estado de salud del joven baleado en Loyola Sur que sigue internado en el Cullen

UNO Santa Fe

El director del hospital Cullen, Bruno Moroni, dio a conocer este jueves el último parte médico de Jaime Álvarez, uno de los heridos graves en el violento ataque ocurrido en el barrio Loyola Sur, episodio que la Justicia investiga como parte de una venganza por el homicidio de Matías Ezequiel Fernández.

homicidio loyola Sur 1
El homicidio ocurrió en las primeras horas del último día del año.

El homicidio ocurrió en las primeras horas del último día del año.

Jaime Álvarez, de 20 años, permanece internado en la unidad de terapia intensiva del hospital Cullen desde la mañana del miércoles, luego de haber ingresado con tres disparos de arma de fuego en el pecho. Su estado de salud es crítico y el pronóstico es reservado, según confirmaron fuentes oficiales.

En declaraciones a la prensa, Moroni detalló el cuadro clínico del joven: “El paciente ingresó por heridas de arma de fuego en la zona torácico-abdominal. Requirió la colocación de un tubo de drenaje pleural y una cirugía abdominal. Actualmente se encuentra inestable hemodinámicamente, bajo asistencia mecánica respiratoria y con soporte de drogas vasoactivas. Su pronóstico es reservado”.

Un ataque con saldo trágico

El ataque armado en Loyola Sur dejó un saldo devastador. En el mismo episodio en el que resultó herido Jaime Álvarez, murieron dos personas. Una de ellas fue Juliana Ojeda, de 17 años, pareja del joven internado, quien además cursaba un embarazo de dos meses. La adolescente falleció tras ser alcanzada por los disparos.

La segunda víctima fatal fue Isaías Álvarez, de 20 años, hermano de Jaime, quien recibió impactos de bala mientras se encontraba en la vereda del domicilio al momento del ataque.

Además, un tercer hermano, Alexis Álvarez, sufrió una herida de bala en uno de sus pies. Tras ser asistido en el hospital Iturraspe, recibió el alta médica y se encuentra fuera de peligro.

• LEER MÁS: Venganza, balacera y triple homicidio en barrio Loyola Sur: la sangrienta trama que dejó tres muertos y dos heridos

Estado internado Cullen Loyola Sur
Noticias relacionadas
Santa Fe recibió el 2026 con una gran celebración en la playa de la Costanera Oeste

Multitudinaria fiesta de Año Nuevo en la Costanera Oeste: balance positivo y sin incidentes

Maia Ávila (izquierda) nació a las 2.49 y Abigaíl Ayala (derecha) a las 2.54 de este 1 de enero.

Con cinco minutos de diferencia, nacieron las primeras bebés del 2026 en Santa Fe

Cómo serán los servicios que se prestarán en la ciudad por Año Nuevo

Servicios municipales previstos por el feriado por el Año Nuevo

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El nuevo año comienza en Santa Fe con un alerta por temperaturas extremas

Lo último

Thiago Fernández explotó contra la dirigencia de Vélez antes de irse a España

Thiago Fernández explotó contra la dirigencia de Vélez antes de irse a España

Chelsea dio un volantazo y anunció la salida de Enzo Maresca pese a un ciclo con títulos

Chelsea dio un volantazo y anunció la salida de Enzo Maresca pese a un ciclo con títulos

Avanza la causa por el homicidio de Jeremías Monzón con nuevos allanamientos y secuestro de celulares

Avanza la causa por el homicidio de Jeremías Monzón con nuevos allanamientos y secuestro de celulares

Último Momento
Thiago Fernández explotó contra la dirigencia de Vélez antes de irse a España

Thiago Fernández explotó contra la dirigencia de Vélez antes de irse a España

Chelsea dio un volantazo y anunció la salida de Enzo Maresca pese a un ciclo con títulos

Chelsea dio un volantazo y anunció la salida de Enzo Maresca pese a un ciclo con títulos

Avanza la causa por el homicidio de Jeremías Monzón con nuevos allanamientos y secuestro de celulares

Avanza la causa por el homicidio de Jeremías Monzón con nuevos allanamientos y secuestro de celulares

El mercado de pases de Colón sintetiza búsquedas y perfiles variados

El mercado de pases de Colón sintetiza búsquedas y perfiles variados

Cuál es el estado de salud del joven baleado en Loyola Sur que sigue internado en el Cullen

Cuál es el estado de salud del joven baleado en Loyola Sur que sigue internado en el Cullen

Ovación
El mercado de pases de Colón sintetiza búsquedas y perfiles variados

El mercado de pases de Colón sintetiza búsquedas y perfiles variados

La sentida despedida de Francisco Gerometta de Unión en sus redes sociales

La sentida despedida de Francisco Gerometta de Unión en sus redes sociales

Medrán, entre lo familiar y la ilusión del ascenso: Colón empieza a caminar el 2026

Medrán, entre lo familiar y la ilusión del ascenso: Colón empieza a caminar el 2026

Cañete le dijo adiós a Unión: un cierre en silencio y con gratitud

Cañete le dijo adiós a Unión: un cierre en silencio y con gratitud

Paredes, entre la crudeza del balance y el orgullo de vestir el arco sabalero

Paredes, entre la crudeza del balance y el orgullo de vestir el arco sabalero

Policiales
Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe