Cuál es el estado de salud del joven baleado en Loyola Sur que sigue internado en el Cullen

Jaime Álvarez recibió tres disparos en el pecho durante el ataque armado en Loyola Sur, investigado como una venganza por el homicidio de Matías Ezequiel Fernández

El director del hospital Cullen , Bruno Moroni, dio a conocer este jueves el último parte médico de Jaime Álvarez , uno de los heridos graves en el violento ataque ocurrido en el barrio Loyola Sur , episodio que la Justicia investiga como parte de una venganza por el homicidio de Matías Ezequiel Fernández .

Jaime Álvarez, de 20 años , permanece internado en la unidad de terapia intensiva del hospital Cullen desde la mañana del miércoles, luego de haber ingresado con tres disparos de arma de fuego en el pecho . Su estado de salud es crítico y el pronóstico es reservado , según confirmaron fuentes oficiales.

En declaraciones a la prensa, Moroni detalló el cuadro clínico del joven: “El paciente ingresó por heridas de arma de fuego en la zona torácico-abdominal. Requirió la colocación de un tubo de drenaje pleural y una cirugía abdominal. Actualmente se encuentra inestable hemodinámicamente, bajo asistencia mecánica respiratoria y con soporte de drogas vasoactivas. Su pronóstico es reservado”.

Un ataque con saldo trágico

El ataque armado en Loyola Sur dejó un saldo devastador. En el mismo episodio en el que resultó herido Jaime Álvarez, murieron dos personas. Una de ellas fue Juliana Ojeda, de 17 años, pareja del joven internado, quien además cursaba un embarazo de dos meses. La adolescente falleció tras ser alcanzada por los disparos.

La segunda víctima fatal fue Isaías Álvarez, de 20 años, hermano de Jaime, quien recibió impactos de bala mientras se encontraba en la vereda del domicilio al momento del ataque.

Además, un tercer hermano, Alexis Álvarez, sufrió una herida de bala en uno de sus pies. Tras ser asistido en el hospital Iturraspe, recibió el alta médica y se encuentra fuera de peligro.

