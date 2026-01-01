Uno Santa Fe | Unión | Unión

La sentida despedida de Francisco Gerometta de Unión en sus redes sociales

Francisco Gerometta surgido de las inferiores de Unión acordó la rescisión de su contrato y ya fue presentado en Godoy Cruz para disputar la Primera Nacional.

Ovación

Por Ovación

1 de enero 2026 · 12:14hs
UNO Santa Fe | José Busiemi

Francisco Gerometta inició el nuevo año con una decisión importante para su carrera. El defensor llegó a un acuerdo con la dirigencia de Unión para poner fin a su vínculo contractual y firmó con Godoy Cruz de Mendoza, donde afrontará el Torneo de la Primera Nacional durante la temporada 2026.

Formado íntegramente en las divisiones inferiores rojiblancas, Gerometta utilizó sus redes sociales para despedirse del club en los primeros minutos del Año Nuevo. Lejos de una salida silenciosa, eligió un mensaje profundo y personal, que reflejó el fuerte lazo construido a lo largo de los años con la institución de la Avenida López y Planes.

“Unión fue mi casa”, escribió el lateral, destacando que el club no solo lo formó como futbolista, sino también como persona. En su publicación remarcó el rol central que tuvo la institución en su vida y la de su familia, desde su educación hasta la posibilidad de cumplir el sueño de jugar en Primera División.

Una despedida con sentido de pertenencia

En su mensaje, Gerometta agradeció a todos los que lo acompañaron durante su recorrido en Unión. Subrayó que cada etapa dejó enseñanzas y vínculos que se llevará para siempre, y dejó en claro que su identificación con el club trasciende lo profesional.

El cierre fue tan claro como emotivo: se despidió agradeciendo a Unión y asegurando que se va “como un hincha más”, una frase que sintetiza su pertenencia al mundo rojiblanco.

Un nuevo rumbo en la Primera Nacional

Con la rescisión ya acordada, el defensor continuará su carrera en Godoy Cruz, donde buscará continuidad y protagonismo en un torneo exigente. Para Unión, la salida significa el adiós a un jugador surgido de la casa, con identidad y compromiso, mientras que para Gerometta representa el inicio de un nuevo desafío profesional.

El ciclo se cerró con palabras sinceras y reconocimiento mutuo, en una despedida que dejó en evidencia el fuerte vínculo entre el jugador y el club que lo vio crecer

