Cañete le dijo adiós a Unión: un cierre en silencio y con gratitud

Ezequiel Cañete finalizó su vínculo contractual el 31 de diciembre y eligió las redes sociales para despedirse de Unión, con un mensaje cargado de reconocimiento hacia el club, su gente y el entorno que lo acompañó.

1 de enero 2026 · 12:35hs
El cambio de calendario también marcó el final de una etapa para Ezequiel Cañete en Unión. Con su contrato vencido el 31 de diciembre, el mediocampista dejó de pertenecer formalmente al club y decidió cerrar su ciclo con un mensaje público, sencillo y profundo, publicado en sus redes sociales.

Lejos de cualquier polémica, Cañete optó por un tono agradecido y emotivo para despedirse del Tate, institución en la que vivió años importantes tanto en lo profesional como en lo personal. “Hoy me toca cerrar una etapa de mi carrera en la que fui y fuimos muy felices junto a mi familia, que nos hicieron sentir como en casa en este hermoso club”, escribió en el inicio de su posteo.

El valor de lo cotidiano

En su mensaje, el volante puso el foco en el trabajo silencioso y diario que rodea al plantel profesional. No solo mencionó a sus compañeros, sino también a quienes sostienen la estructura del club lejos de los reflectores.

“Agradecer a los médicos, kinesiólogos, utileros, cocineros, dirigentes, al staff que no se ve y siempre está, y a todos los trabajadores del club”, remarcó, destacando los momentos compartidos y los aprendizajes que le dejó su paso por Unión.

Reconocimiento a la gente

Cañete también reservó un espacio especial para los hinchas, que acompañan incluso en los momentos difíciles. En un año en el que tuvo escasa participación dentro del campo de juego, valoró el respaldo recibido desde las tribunas y fuera de ellas.

“A los hinchas tatengues, gracias por tanto cariño recibido durante estos años. Son los que están en todo momento”, expresó.

En esa misma línea, dejó en claro que, aun sin protagonismo, su compromiso nunca se negoció: “A pesar de que este año no me tocó jugar por distintas situaciones, siempre traté de dar lo mejor de mí”.

Un ciclo que se cierra

El mensaje final fue breve, pero contundente, marcando el cierre de su etapa en Santa Fe: “Siempre vamos a estar apoyándolos. Muchas gracias”, escribió, acompañando el texto con un saludo afectuoso al club.

Así, Ezequiel Cañete se despidió de Unión sin estridencias, con palabras sinceras y agradecidas, mientras comienza a definir los próximos pasos de su carrera lejos del 15 de Abril.

