Manchester City empató agónicamente con Everton y le dejó el camino libre al Arsenal

Manchester City empató 3-3 con Everton, de visitante, por la fecha 35 de la English Premier League y quedó a cinco puntos del líder Arsenal

Manchester City empató agónicamente 3-3 con Everton , en condición de visitante, por la fecha 35 de la Premier League y quedó a cinco puntos del líder Arsenal. El equipo de Josep Guardiola llegaba tras ganarle 2-1 a Southampton, el sábado en Wembley, por la semifinal de la FA Cup de Inglaterra.

En lo que a la Premier League respecta, el Manchester City disputó su último partido el pasado miércoles 22 de abril cuando venció 1-0 al Burnley. Con este resultado, el equipo de Guardiola quedaba como escolta del líder Arsenal con 6 puntos de diferencia y con un partido pendiente ante el Crystal Palace.

Este lunes en Goodison Park, el Manchester City empezó ganando con el gol del belga Jeremy Doku a los 43 minutos de juego. Sobre la derecha del área, el francés Rayan Cherki tocó a la altura de la medialuna para Doku que le pegó con comba y colocó la pelota en el ángulo derecho del arquero Jordan Pickford.

Ya en el complemento, a los 23 minutos, el Everton empató el partido con el gol del francés Thierno Barry, interceptando el pase atrás de Marc Guéhi al arquero italiano Gianluigi Donnarumma en el área y definiendo a su izquierda.

Tan solo cinco minutos después, el Everton se adelantó en el marcador con el tanto del irlandés Jake O´Brien. Desde la derecha, James Garner ejecutó un gran tiro de esquina cerrado que cayó en el primer palo donde O´Brien cabeceó, desvió la trayectoria del balón y puso el 2-1.

A los 36 minutos, nuevamente Barry aumentó la ventaja para Everton con su segundo tanto en el partido. Desde la mitad izquierda del campo de juego, el alemán Merlin Röhl inició un contragolpe en el que se sacó dos jugadores de encima, pisó el área y metió el pase al segundo palo donde entró el francés que la empujó y marcó el 3-1.

Ni bien sacó del medio, el Manchester City descontó con el gol del noruego Erling Haaland, picándosela al arquero Pickford tras una gran carrera desde el círculo central hacía el área del Everton.

Finalmente, el equipo de Guardiola terminó empatando el partido a los 51 minutos con el gol de Doku. Tras un tiro de esquina desde la izquierda de Phil Foden, la pelota cayó en el vértice derecho del área donde Guéhi se la sirvió al belga que recortó para adentro y clavó la pelota en el ángulo izquierdo de Pickford.

Con este resultado, el Manchester City se mantiene como escolta del Arsenal pero con 5 puntos de diferencia y un partido menos. Por su parte, el Everton perdió una gran oportunidad de quedar a una unidad de los puestos de UEFA Europa League.

Embed - DOBLETE TOP DE DOKU EN LA ÚLTIMA PARA QUE EL CITY SIGA EN LA PELEA | Everton 3-3 Man. City | RESUMEN

Otro partido de la Premier League

Nottingham Forest le ganó 3-1 a Chelsea en Stamford Bridge. En los vencedores estuvo como titular el argentino Nicolás Domínguez mientras que su compatriota Enzo Fernández lo hizo en los de Londres.