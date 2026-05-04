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¿Dónde será la final del Torneo Apertura?

La Liga Profesional reveló en las últimas horas cuándo se jugarán los playoffs y la sede de la final del Torneo Apertura

4 de mayo 2026 · 18:31hs
¿Dónde será la final del Torneo Apertura?

Este lunes, en una reunión de la Asociación del Fútbol Argentino, se avanzó en trasladar la sede originalmente prevista en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero para la final del Torneo Apertura. La decisión está tomada.

Finalmente, todo indica que el partido decisivo del Torneo Apertura se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba el domingo 24 de mayo.

La final será en el Mario Alberto Kempes de Córdoba

El Kempes, por capacidad y logística, aparece como una opción sólida para recibir a miles de hinchas en una final que promete alta convocatoria. Los antecedentes en diferentes competencias así lo confirman.

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Entre los enfrentamientos más destacados de la fase de octavos de final que se viene, el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano se lleva todas las miradas, ya que uno de los representantes locales buscará, más que nunca, llegar a la definición en su propia tierra.

Hoy finaliza la fase regular y se darán enfrentamientos como Estudiantes de La Plata ante Racing, Rosario Central frente a Independiente, Vélez contra Gimnasia y River ante San Lorenzo en uno de los duelos más atractivos. Por otro lado, Boca se medirá con Huracán, Argentinos Juniors con Lanús e Independiente Rivadavia frente a Unión.

A la espera de la confirmación por parte de AFA, todo indica que la resolución del torneo actual se daría en tierras cordobesas, y no en Santiago como estaba previsto.

Apertura Mario Alberto Kempes Córdoba
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