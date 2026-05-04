Briatore llenó de elogios a Colapinto: "Rindió al nivel que esperamos de él"

El director de la escudería Alpine, Flavio Briatore, llenó de elogios al piloto argentino Franco Colapinto, que quedó séptimo en el GP de Miami de F1

El director de la escudería Alpine, Flavio Briatore , elogió al piloto argentino Franco Colapinto , quien fue séptimo este domingo en el GP de Miami. El directivo destacó este domingo la actuación del pilarense, quien logró su mejor actuación histórica en una carrera de F1.

"Franco (Colapinto) ha cerrado una semana muy buena, rindió al nivel que esperamos de él en cada fin de semana de carrera. El coche es competitivo y son estas actuaciones las que necesitamos semana tras semana, por parte de los dos pilotos y de todo el equipo, para alcanzar nuestros objetivos“, dijo el italiano.

Alpine compartió el momento del abrazo entre Colapinto y Briatore. Ambos se mostraron sonrientes y muy conformes con el resultado de la carrera.

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Colapinto quedó séptimo en el GP de Miami tras la sanción que recibió Leclerc

Tras finalizar la carrera la Federación Internacional del Automóvil (FIA) sancionó por 20 segundos a Charles Leclerc en el Gran Premio de Miami y Colapinto fue uno de los beneficiados, ya que pasó del octavo al séptimo puesto en la clasificación final. Logró así su mejor posición histórica en la F1.

Briatore habló del choque del francés de Alpine, Pierre Gasly, quien se quedó afuera de la carrera. "Hoy fueron dos carreras muy diferentes para nuestros pilotos. Para Pierre, el resultado es decepcionante, ya que el coche era claramente competitivo y podíamos sumar puntos, así que nos quedamos fuera por un incidente evitable, pues él fue víctima de un grave error de cálculo de otro piloto. Nos alegra que haya salido ileso, tal es la seguridad de la Fórmula 1 moderna”.

Lo que viene para Colapinto: el GP de Canadá

Viernes 22 de mayo

Práctica libre 1: 13.30 a 14.30

Clasificación Sprint: 17.30

Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint: 13.00 a 14.00

Clasificación: 17.00 a 18.00

Domingo 24 de mayo:

Carrera: 17.00