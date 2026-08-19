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Arranca una nueva edición del Campeonato Argentino Juvenil M17

El seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby debutará en la competencia federal el próximo sábado 22 de agosto frente a la Unión de Rugby de Cuyo en cancha de Liceo RC en la provincia de Mendoza.

Ovación

Por Ovación

19 de agosto 2026 · 18:33hs
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El seleccionado de Santa Fe debutará el próximo sábado 22 de agosto ante Cuyo en Liceo RC.

El seleccionado de Santa Fe debutará el próximo sábado 22 de agosto ante Cuyo en Liceo RC.

Este sábado 22 de agosto comienza una nueva edición del Campeonato Argentino Juvenil M17, uno de los certámenes más importantes del rugby de base a nivel nacional. Buenos Aires, bicampeón vigente tras coronarse en 2024 y 2025, buscará el tricampeonato. Participarán 16 seleccionados de las uniones provinciales, divididos en Zona Campeonato y Zona Ascenso según la clasificación final de 2025.

El torneo se disputará en cinco fechas: las tres primeras con equipos haciendo de local en sus uniones (22/8, 19/9 y 17/10), y las dos últimas en la etapa Concentrada, que se jugará en San Miguel de Tucumán con las semifinales el 11 de noviembre y las finales el 15 de noviembre.

El seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby que tiene como head coach a Gregorio Favre jugará en el sector principal del certamen organizado por la Unión Argentina de Rugby. La USR debutará el próximo sábado 22, a las 14, en cancha de Liceo RC de Mendoza, frente a su similar de la Unión de Rugby de Cuyo. Posteriormente, el 19 de septiembre, será anfitrión de la Unión de Rugby de Salta en las instalaciones del CRAI, y el 17 de octubre, lo hará frente a la Unión de Rugby de Rosario, nuevamente como local, pero en escenario a confirmar.

Las zonas del Campeonato Argentino

-Zona Campeonato

Zona 1: Buenos Aires, Tucumán, Cordobesa, Uruguay

Zona 2: Santafesina, Rosario, Salta, Cuyo

-Zona Ascenso

Zona 3: Alto Valle, Entrerriana, Nordeste, Austral

Zona 4: Sanjuanina, Mar del Plata, Chile, Oeste

La primera fecha del Argentino Juvenil

-Zona Campeonato

Rosario v Salta (11, Francisco Nanclares – Cuyo)

Uruguay v Buenos Aires (12:30, Valentín Ferrero – Córdoba)

Tucumán v Cordobesa (13, Juan Vega – Rosario)

Cuyo v Santafesina (14, Luciano García Martín – URBA)

-Zona Ascenso

Austral v Alto Valle (12, Lautaro Lamas – Mar del Plata)

Oeste v Sanjuanina (16, Juan Moyano – Entre Ríos)

Entrerriana v Nordeste (16, Enzo Riva – Córdoba)

Mar del Plata v Chile (16, Francisco Tausch – URBA)

-El sistema de ascensos y descensos:

El 8° de Zona Campeonato desciende a Zona Ascenso.

El 1° de Zona Ascenso asciende a Zona Campeonato.

El 16° de Zona Ascenso desciende al Select 12.

El campeón del Select 12 asciende a Zona Ascenso.

Campeonato Argentino Unión Santafesina de Rugby juvenil
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