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Centurión no se guardó nada y volvió a disparar contra el presidente de Racing de Córdoba

Cenurión, que ya había rescindido su contrato con la Academia cordobesa, acusó al presidente Manuel Pérez de entregarle un cheque sin fondos.

Ovación

Por Ovación

19 de agosto 2026 · 17:34hs
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Centurión no se guardó nada y volvió a disparar contra el presidente de Racing de Córdoba

Ricardo Centurión volvió a quedar en el centro de la escena después de reaparecer públicamente y apuntar nuevamente contra Manuel Pérez, presidente de Racing de Córdoba. El delantero, que ya había rescindido su contrato con la institución, acusó al dirigente de haberle entregado un cheque sin fondos y acompañó su denuncia con una fuerte publicación en redes sociales.

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El fuerte mensaje de Centurión

A través de su cuenta de Instagram, Centurión compartió la imagen de un talón por un valor de 5.600.000 pesos. En el documento aparece destacada la fecha del 3 de agosto de 2026, día en el que se habría interrumpido su vínculo con Racing de Córdoba, además de los datos de la empresa emisora.

Sobre la imagen, el futbolista escribió que se trataba de un pagaré “sin fondos” y agregó un dibujo de Pérez junto con un contundente mensaje: “Ni vivo ni boludo, garca”.

La publicación volvió a generar repercusiones en medio del conflicto que el atacante de 33 años mantiene con la dirigencia de la Academia cordobesa. El futbolista ya había utilizado sus redes sociales para cuestionar públicamente al presidente luego de su salida del club.

Una salida marcada por los conflictos

La relación entre Centurión y Racing de Córdoba terminó de manera anticipada después de que la institución decidiera interrumpir su contrato. Durante su paso por el equipo, el delantero disputó 14 partidos, convirtió tres goles y aportó dos asistencias.

A principios de julio, tras conocerse la decisión del club, Centurión había apuntado directamente contra Pérez y lo calificó como un “dictador”. También lo acusó de perjudicar a los futbolistas más jóvenes y de exigir resultados en medio de diferentes situaciones internas.

Por su parte, el presidente de Racing de Córdoba había expuesto los motivos que llevaron a la institución a cortar el vínculo. Pérez aseguró que Centurión había sido notificado de distintas multas y cuestionó además que no hubiera devuelto elementos que el club le había facilitado durante su estadía en Córdoba.

“Esperamos que nos devolviera la llave de la casa que tenía en un barrio privado, un auto que le prestamos para que se moviera en Córdoba y nada de ello sucedió”, había señalado el dirigente.

Centurión
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