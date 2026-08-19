El presidente Javier Milei participará este viernes de la celebración por el 142º aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. El gobernador Maximiliano Pullaro también estará presente y la Provincia aprovechará el encuentro para volver a plantear sus demandas ante Nación .

Milei llega a Rosario y el Gobierno de Santa Fe llevará sus reclamos por rutas nacionales y retenciones

El presidente Javier Milei llegará este viernes a Rosario para participar de la celebración por el 142º aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario , un encuentro que contará también con la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro .

En ese marco, el Gobierno provincial llevará nuevamente dos de los principales reclamos que mantiene ante la Nación: la necesidad de avanzar con obras de infraestructura sobre las rutas nacionales y una reducción de las retenciones .

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La secretaria de Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, informó que Pullaro participará de la celebración a partir de las 19 y adelantó que durante el encuentro con las autoridades de la Bolsa la Provincia volverá a plantear la situación de las rutas nacionales.

El reclamo por las rutas nacionales

Uno de los principales planteos estará vinculado con la necesidad de avanzar en obras de infraestructura sobre las rutas nacionales que atraviesan la provincia.

Desde el Gobierno santafesino sostienen que la recuperación de estos corredores resulta necesaria tanto para mejorar la seguridad vial como para acompañar el desarrollo económico y productivo de Santa Fe.

El estado de las rutas nacionales es uno de los reclamos que la Provincia viene sosteniendo ante el Gobierno nacional, especialmente por el impacto que tiene sobre el transporte de cargas y la circulación vinculada a la actividad productiva.

Santa Fe también insistirá con la baja de retenciones

El otro eje que llevará la Provincia será el pedido de una reducción de las retenciones, una demanda que el gobierno de Pullaro viene planteando en distintos ámbitos.

La discusión tiene especial relevancia para Santa Fe por el peso que tiene el complejo agroindustrial en su economía y por la importancia de la producción y las exportaciones que se canalizan a través de los puertos de la región.

De esta manera, la presencia de Milei en Rosario volverá a poner en escena los reclamos de Santa Fe frente a Nación, en un encuentro que reunirá al Presidente, al gobernador y a representantes del sector empresario y productivo.

La celebración de la Bolsa de Comercio de Rosario se realizará este viernes y está prevista para las 19, con la participación de las principales autoridades de la entidad y referentes del ámbito económico y productivo.