Escándalo en el juicio por Maradona: analizaron estudios médicos que eran de su padre

Durante el segundo debate por la muerte de Diego Maradona detectaron que informes médicos atribuidos al exfutbolista pertenecían en realidad a Don Diego.

El juicio por la muerte de Diego Maradona sumó un inesperado episodio durante una de sus últimas audiencias, cuando se detectó un error en la documentación analizada por una junta médica. Uno de los abogados cotejó los informes y advirtió que determinados estudios atribuidos al exfutbolista correspondían en realidad a su padre, Don Diego Maradona, quien también había sido atendido durante 2015.

El segundo juicio por la muerte de Maradona ya lleva más de 30 audiencias y el hallazgo generó sorpresa entre las partes. La confusión estaría vinculada con estudios médicos realizados en 2015, cuando Don Diego también estuvo internado y recibió tratamiento a través de Swiss Medical.

Los análisis correspondientes al padre del exfutbolista reflejaban distintos problemas de salud, pero algunos de esos informes habrían terminado dentro de la documentación que posteriormente fue analizada por la junta médica encargada de estudiar el caso de Diego.

A partir del descubrimiento, el debate judicial comenzó a concentrarse en determinar qué alcance tuvo el error y, especialmente, si la junta médica llegó a elaborar alguna conclusión sobre el estado de salud o la muerte de Maradona utilizando estudios que no le pertenecían.

El episodio generó cuestionamientos entre los abogados de las partes, principalmente por la falta de verificación de la documentación antes de incorporarla al análisis.

Las reacciones de las partes

Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando y pareja de Verónica Ojeda, cuestionó lo sucedido y consideró que, por el tiempo transcurrido y las características del procedimiento, resulta difícil interpretarlo simplemente como una impericia.

De todos modos, Baudry aclaró que, desde su perspectiva, el hallazgo no modificaría el resultado del caso que se encuentra bajo análisis judicial.

Desde la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque también se refirieron al episodio. Su abogado, Francisco Oneto, sostuvo que no considera que haya existido una acción deliberada, aunque sí cuestionó los controles realizados sobre la documentación que recibió la junta médica.

El letrado remarcó que se trata de una falla básica, ya que quienes integraron la junta debieron comprobar previamente que los estudios correspondieran efectivamente a la persona cuya situación médica estaban analizando.

El hallazgo se produjo en medio del segundo debate judicial por la muerte de Maradona y ahora deberá determinarse qué impacto concreto tuvo la incorporación de esos estudios y si las conclusiones de la junta médica se vieron afectadas por la documentación correspondiente a Don Diego.