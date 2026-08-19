Santa Fe será escenario del festival del neopreno en aguas abiertas

Con la organización del excampeón del mundo de aguas abiertas, Diego Degano, el domingo 30 de agosto se llevará a cabo el novedoso festival del neopreno en aguas de la laguna Setúbal de la capital provincial.

Aguas abiertas y Diego Degano son prácticamente sinónimos por lo menos para los santafesinos. El múltiple campeón de aguas abiertas, conocedor de esta especialidad de la natación como pocos, ahora tiene en vista otro gran desafío. El domingo 30 de agosto se llevará a cabo la realización del Festival del Neopreno 2026. Una propuesta para descubrir y relacionarse con el agua: con distancias accesibles, entornos controlados y toda la seguridad necesaria para que los que decidan participar puedan concentrarse en el desafío.

Los organizadores destacaron que no importa si es una primera experiencia en agua fría o si ya se conoce esa sensación. Lo importante es animarse a vivirla. Hay experiencias que no se explican, se viven, se sienten, y se transforman. La cita está prevista para el domingo 30 de agosto, y el escenario elegido es la laguna Setúbal de la capital provincial. Hay dos circuitos, una vuelta de 1.500 metros, y dos vueltas, 3.000 metros.

Diego Degano y el desafío de un festival en aguas abiertas

Diego Walter Degano está vinculado a las aguas abiertas y por eso quien fuera Olimpia de Oro en 1992, se está reinsertando en la organización de los eventos deportivos y en ese contexto se está planteando nuevos desafíos. En el verano fue en Punta del Este, y ahora a fines de noviembre, será el turno de la segunda edición de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda para aficionados. Y ahora viene este festival del neopreno, dentro de un crecimiento de un movimiento que es la natación de aguas frías. Se trata de un movimiento denominado NAF, nadadores de agua fría, que es una organización que se está esparciendo cada vez más, que ya tiene un Campeonato Argentino, y que en julio pasado tuvo su paso por Concordia en la provincia de Entre Ríos.

"Estoy embarcado en este nuevo desafío, porque organizar un evento como la Santa Fe-Coronda en verano no es lo mismo que hacer uno en invierno. En este caso hay otros parámetros que hay que tener en cuenta, y que es el agua fría, y en nuestro caso tienen la obligación de utilizar traje de neopreno, lo que lo hace un poco más amigable. Así que bueno, tomé la determinación de hace esto concretamente, porque hay un movimiento en crecimiento, porque en Santa Fe nunca se hizo una competencia de este tipo, y estamos muy bien, porque vamos a contar con más de 80 personas inscriptas en esta primera edición, lo cual es muy interesante para empezar" le dijo Diego Degano a UNO Santa Fe.

El ex campeón mundial de aguas abiertas detalló que "el evento se hace el 30 de agosto a partir de las 15, entre ambas costaneras, en el circuito que generalmente siempre se usa entre el Puente Colgante y los pilares del puente roto. Son dos distancias, una de 1.5km y la otra de 3kms, sobre un circuito de 1500 metros. Tenemos confirmada la participación de unos 80 competidores de cuatro provincias. Así que la verdad estamos muy contentos y trabajando con muchas ganas. Las inscripciones están abiertas hasta el domingo próximo, el 23 de agosto".

Degano subrayó que "la Setúbal está muy bien. Está en tres metros, ideal para nadar. Está fresca, por supuesto, el agua. Nosotros calculamos que con este tiempo, salvo que las condiciones cambien, pero vamos a estar con el agua en una temperatura entre los 14 y 15 grados, pero el uso del traje de neopreno es lo que nos diferencia de las otras competencias que se hacen como la nuestra, ya que acá no hay opción, y tiene una fundamentación que es cuidar al deportista".

La laguna Setúbal de la capital provincial será el escenario para este desafío de aguas abiertas.

La Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados tiene fecha

La oportunidad sirvió para confirmar que se viene la segunda edición de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda para aficionados. "Efectivamente, será el sábado 28 de noviembre, y ya tenemos confirmados 200 nadadores de cuatro países, catorce provincias, y también un lote de localidades del interior de Santa Fe. Así que también estamos trabajando con muchas ganas, con muchas expectativas, y la particularidad respecto al año pasado, que hicimos tres ventanas, ahora solamente será una sola" remarcó Diego Degano.

También expresó que "se va a estar largando desde Piedras Blancas a los pies del Puente Colgante, 200 nadadores y vamos a tener realmente un espectáculo digno para la vista porque van a ser otras tantas embarcaciones, ya que hay que tener en cuenta, que es una disciplina que como la maratón, por cada nadador hay una embarcación, así que la verdad que el río, juntando estas tres ventanas en sola, va a presentar un lindo marco, no solamente en la largada en Santa Fe, sino especialmente en la llegada a la ciudad de Coronda".