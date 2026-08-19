Colón define el equipo: Lértora se recuperó y Delfino analiza variantes

Federico Lértora dejó atrás la tendinitis rotuliana y está disponible para volver. Colón entrenará este jueves por la mañana y viajará el viernes a las 7 rumbo a Buenos Aires.

Colón todavía analiza el partido del sábado y mantiene algunas dudas en la formación que presentará. La principal pasa por Federico Lértora, quien dejó atrás la tendinitis rotuliana que lo había marginado del encuentro ante Patronato y ya está en condiciones de ser tenido en cuenta. Ahora, Iván Delfino deberá decidir si devuelve al capitán al once inicial.

Lértora, la gran duda para el mediocampo

La goleada 3-0 frente a Patronato dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico. La dupla conformada por Agustín Toledo y Matías Muñoz respondió de buena manera y, además, ambos mediocampistas tuvieron participación goleadora.

Por eso, la recuperación de Lértora abre un interrogante importante. Desde lo futbolístico, modificar una sociedad que funcionó representa un riesgo, aunque la jerarquía y la experiencia del capitán también pesan a la hora de definir el equipo.

En caso de que Delfino decida que Lértora regrese a la titularidad, Muñoz aparece como el principal candidato a dejar su lugar. Sin embargo, la decisión no será solamente táctica: el mediocampista es uno de los principales referentes del plantel y su presencia tiene un peso importante dentro del vestuario.

El entrenador tendrá así uno de sus primeros desafíos de gestión de grupo en el torneo: sostener la confianza en los futbolistas que rindieron ante Patronato o devolverle el eje del mediocampo al capitán una vez recuperado.

Allende, Bonansea y el viaje a Buenos Aires

Además de la situación de Lértora, Delfino deberá resolver otras cuestiones durante las próximas prácticas de fútbol formal. Una de ellas pasa por Allende, si seguirá o no ocupando el carril izquierdo, aunque todavía no está confirmada su presencia en el equipo titular.

También habrá que esperar por la evolución de Bonansea y determinar si está en condiciones de jugar. Su posible regreso abre otra pregunta para el cuerpo técnico: si puede compartir el ataque con Garate o si ambos competirán por un único lugar.

El plantel volverá a entrenarse este jueves por la mañana, en una práctica que será importante para comenzar a despejar las dudas. Luego, el viernes a las 7, Colón emprenderá viaje rumbo a Buenos Aires para preparar el encuentro del sábado.

Una vez en destino, el equipo continuará con la planificación prevista antes del partido, mientras Delfino termina de definir el once que saldrá a la cancha. Por ahora, Lértora ya está recuperado y el entrenador tiene una decisión importante por delante.