Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón define el equipo: Lértora se recuperó y Delfino analiza variantes

Federico Lértora dejó atrás la tendinitis rotuliana y está disponible para volver. Colón entrenará este jueves por la mañana y viajará el viernes a las 7 rumbo a Buenos Aires.

Ovación

Por Ovación

19 de agosto 2026 · 19:03hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón define el equipo: Lértora se recuperó y Delfino analiza variantes

Colón todavía analiza el partido del sábado y mantiene algunas dudas en la formación que presentará. La principal pasa por Federico Lértora, quien dejó atrás la tendinitis rotuliana que lo había marginado del encuentro ante Patronato y ya está en condiciones de ser tenido en cuenta. Ahora, Iván Delfino deberá decidir si devuelve al capitán al once inicial.

LEER MAS: El plan de Colón para visitar a San Miguel: viaje, recuperación y dos buenas noticias

Lértora, la gran duda para el mediocampo

La goleada 3-0 frente a Patronato dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico. La dupla conformada por Agustín Toledo y Matías Muñoz respondió de buena manera y, además, ambos mediocampistas tuvieron participación goleadora.

Por eso, la recuperación de Lértora abre un interrogante importante. Desde lo futbolístico, modificar una sociedad que funcionó representa un riesgo, aunque la jerarquía y la experiencia del capitán también pesan a la hora de definir el equipo.

En caso de que Delfino decida que Lértora regrese a la titularidad, Muñoz aparece como el principal candidato a dejar su lugar. Sin embargo, la decisión no será solamente táctica: el mediocampista es uno de los principales referentes del plantel y su presencia tiene un peso importante dentro del vestuario.

El entrenador tendrá así uno de sus primeros desafíos de gestión de grupo en el torneo: sostener la confianza en los futbolistas que rindieron ante Patronato o devolverle el eje del mediocampo al capitán una vez recuperado.

Allende, Bonansea y el viaje a Buenos Aires

Además de la situación de Lértora, Delfino deberá resolver otras cuestiones durante las próximas prácticas de fútbol formal. Una de ellas pasa por Allende, si seguirá o no ocupando el carril izquierdo, aunque todavía no está confirmada su presencia en el equipo titular.

También habrá que esperar por la evolución de Bonansea y determinar si está en condiciones de jugar. Su posible regreso abre otra pregunta para el cuerpo técnico: si puede compartir el ataque con Garate o si ambos competirán por un único lugar.

El plantel volverá a entrenarse este jueves por la mañana, en una práctica que será importante para comenzar a despejar las dudas. Luego, el viernes a las 7, Colón emprenderá viaje rumbo a Buenos Aires para preparar el encuentro del sábado.

Una vez en destino, el equipo continuará con la planificación prevista antes del partido, mientras Delfino termina de definir el once que saldrá a la cancha. Por ahora, Lértora ya está recuperado y el entrenador tiene una decisión importante por delante.

Colón
Noticias relacionadas
budino, un punto de partida para colon: seguridad en el arco y confianza renovada

Budiño, un punto de partida para Colón: seguridad en el arco y confianza renovada

colon tiene la tercera valla menos vencida de la zona a

Colón tiene la tercera valla menos vencida de la Zona A

matias munoz, tras su gol ante patronato: tenia muchas ganas de gritarlo con la gente

Matías Muñoz, tras su gol ante Patronato: "Tenía muchas ganas de gritarlo con la gente"

la previa de colon-patronato se vive a puro color en el brigadier lopez

La previa de Colón-Patronato se vive a puro color en el Brigadier López

Lo último

Barcelona ganó el Trofeo Joan Gamper y Rodri fue recibido con una gran ovación en el Camp Nou

Barcelona ganó el Trofeo Joan Gamper y Rodri fue recibido con una gran ovación en el Camp Nou

Milei llega a Rosario y el Gobierno de Santa Fe llevará sus reclamos por rutas nacionales y retenciones

Milei llega a Rosario y el Gobierno de Santa Fe llevará sus reclamos por rutas nacionales y retenciones

Escándalo en el juicio por Maradona: analizaron estudios médicos que eran de su padre

Escándalo en el juicio por Maradona: analizaron estudios médicos que eran de su padre

Último Momento
Barcelona ganó el Trofeo Joan Gamper y Rodri fue recibido con una gran ovación en el Camp Nou

Barcelona ganó el Trofeo Joan Gamper y Rodri fue recibido con una gran ovación en el Camp Nou

Milei llega a Rosario y el Gobierno de Santa Fe llevará sus reclamos por rutas nacionales y retenciones

Milei llega a Rosario y el Gobierno de Santa Fe llevará sus reclamos por rutas nacionales y retenciones

Escándalo en el juicio por Maradona: analizaron estudios médicos que eran de su padre

Escándalo en el juicio por Maradona: analizaron estudios médicos que eran de su padre

El consumo de carne vacuna cayó 12% en lo que va del año y quedó en uno de sus niveles más bajos

El consumo de carne vacuna cayó 12% en lo que va del año y quedó en uno de sus niveles más bajos

El triángulo perfecto: una trieja de santafesinos se casó en Uruguay y festejó con temática de Boca

"El triángulo perfecto": una "trieja" de santafesinos se casó en Uruguay y festejó con temática de Boca

Ovación
Arranca una nueva edición del Campeonato Argentino Juvenil M17

Arranca una nueva edición del Campeonato Argentino Juvenil M17

Santa Fe será escenario del festival del neopreno en aguas abiertas

Santa Fe será escenario del festival del neopreno en aguas abiertas

Juegos Suramericanos: quedó inaugurado en Rafaela el velódromo el Invencible

Juegos Suramericanos: quedó inaugurado en Rafaela el velódromo el Invencible

Juegos Suramericanos: una santafesina integra el seleccionado argentino de bochas

Juegos Suramericanos: una santafesina integra el seleccionado argentino de bochas

Módolo y el choque con Colón: El que mejor transmita su identidad tendrá más chances

Módolo y el choque con Colón: "El que mejor transmita su identidad tendrá más chances"

Policiales
Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Apresaron a cuatro hombres por graves delitos contra las personas en el barrio San Javier de Frontera

Apresaron a cuatro hombres por graves delitos contra las personas en el barrio San Javier de Frontera

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Asspera regresa a Tribus con su tour Back to la Bizarra Actitud

Asspera regresa a Tribus con su tour "Back to la Bizarra Actitud"

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Pacho y las Máquinas presenta Picado Fino Volumen 2 (más limón), una nueva mirada al post-punk del litoral

Pacho y las Máquinas presenta "Picado Fino Volumen 2 (más limón)", una nueva mirada al post-punk del litoral

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando Nuevas historias argentinas parte 2

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando "Nuevas historias argentinas parte 2"