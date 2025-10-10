Arrancó la séptima fecha del Clausura Chijí Serenotti

En Recreo Sur, La Perla del Oeste y La Salle Jobson igualaron en un gol en el inicio del séptimo capítulo del Torneo Clausura liguista Norberto Serenotti.

La Perla del Oeste empató con La Salle en Recreo Sur 1 a 1.

La séptima fecha del Torneo Clausura de Primera A Norberto Serenotti que organiza la Liga Santafesina de Fútbol ya se puso en marcha, y tendrá su continuidad este viernes 10 de octubre con otros dos más que atractivos cotejos que prometen buenas acciones, en ambas zonas de la competición. En Recreo Sur se produjo el empate entre La Perla del Oeste y La Salle Jobson en una noche en el que el árbitro de las acciones, Lucas Muga, expulsó dos jugadores por bando, pero se registraron una catarata de amonestaciones.

En un partido duro e intenso y muy calentito, en el que el Colegial fue algo superior, La Perla del Oeste y La Salle Jobson igualaron 1 a 1 en el estadio el Jardín de Recreo Sur. Los goles fueron convertidos por Fernando Cuqui Márquez de penal, mientras que para la visita lo consiguió Facundo Silvestro de tiro libre que se clavó en el ángulo.

Con este empate, el elenco conducido por Andrés Formento se trepó a la segunda posición de la zona 2, y quedó a dos unidades del líder que es Sportivo Guadalupe, mientras que el Colegial alcanzó en la quinta ubicación a Colón de Santa Fe y acumula 11 unidades. En la octava fecha, La Perla del Oeste visitará a Náutico El Quillá, y La Salle Jobson será anfitrión de Ciclón Norte de Cayastá en Cabaña Leiva.

En la presente jornada de viernes 10 de octubre se disputarán dos cotejos. A las 19, en el estadio Eladio Romeo Rosso, el líder de la zona 2, Sportivo Guadalupe será anfitrión de Colón de Santa Fe con el arbitraje de Ignacio Castellano, mientras que a partir de las 20.30, en el estadio Lolo Bossio de Recreo, Deportivo Nobleza recibirá a Ateneo Inmaculada con el referato de Ángel Cristoforato.

La Salle.jpg El conjunto Colegial se llevó un valioso empate en el inicio de la séptima fecha del Clausura liguista. Fotos gentileza: Marien Molina

El sábado 11 de octubre, en el nuevo horario de las 16, por el interzonal, Cosmos jugará con Gimnasia y Esgrima en el predio Nery Pumpido. Por la Zona 1, Independiente recibirá a Ciclón Racing en Santo Tomé, Juventud Unida a Academia Cabrera en Candioti, Colón de San Justo a Universidad del Litoral en el Mercedes Alesso de Bieler, mientras que el choque entre Pucará y Unión fue postergado.

Por la Zona 2, Vecinal Gálvez de Sauce Viejo jugará con Newell´s de barrio Roma, mientras que en el Ricardo Albino Yossen, Ciclón Norte de Cayastá se medirá con Nacional. En barrio Mataderos, el campeón del Apertura, Sanjustino recibirá al irregular Náutico El Quillá.

-Posiciones:

-Zona 1: Colón de San Justo 16; Gimnasia y Esgrima e Independiente 12; Unión 10, Ciclón Racing 9; Ateneo Inmaculada y Universidad 8; Pucará 7; Academia Cabrera 5, Nobleza 4, Juventud Unida 0.

-Zona 2: Sportivo Guadalupe 18, La Perla del Oeste 14, Sanjustino 13; Colón y La Salle Jobson 11, Ciclón Norte 8, Nacional 7, Vecinal Gálvez 5; Náutico El Quillá y Newell´s 4; Cosmos 3.

Síntesis:

La Perla del Oeste 1- La Salle Jobson 1

La Perla del Oeste: Cristian Aragni; Diego Mazzon, Juan Lapanja, Lucas Lanche, Alan Armando, Natanael Acosta, Leandro Mayenfisch, Gonzalo Aragón, Fernando Márquez, Juan Muntaner y Tiziano Miranda. DT: Andrés Formento.

La Salle Jobson: Gustavo Butos; Gonzalo Dat, Tomás Capitani, Mateo Basilio, Eduardo Esquivel, Matías Pera, Mateo Massi, Juan Silvestro, Julián Guerino, Guido Gutiérrez y Facundo Silvestro. DT: Eduardo Magnín.

Goles: Fernando Márquez (LP), Facundo Silvestro (LS)

Cambios: Lucas Ojeda x Muntaner, Martín Cano x Miranda, Francisco Leyes x Armando (LP); Mauro Gutiérrez x Julián Guerino, Francisco Ledesma x Gutiérrez (LS).

Amonestados: Lucas Ojeda, Cristian Aragni, Diego Mazzon, Alan Aranda, Gonzalo Aragón, Juan Muntaner (LP); Díaz Schneider, Tomás Capitani, Mateo Massi y Julián Guerino (LS).

Expulsados: Leandro Mayenfisch, Natanael Acosta y Eduardo Formento (LP); Gustavo Bustos, Eduardo Esquivel, Diego Pérez, Juan Silvestro, Mauro Gutiérrez e Ignacio Cassanello (LS).

Cancha: estadio el Jardín, La Perla

Árbitro: Lucas Muga (LSF)