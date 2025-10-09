Se completó la tercera fecha del Clausura Norberto Serenotti

Unión goleó a Academia Cabrera en el predio Nery Pumpido y subió al cuarto lugar de la Zona 1 del Clausura Chijí Serenotti de Liga Santafesina.

En el partido pendiente de la fecha 3 del Torneo Clausura de Primera A Norberto Serenotti que organiza la Liga Santafesina de Fútbol, Unión de Santa Fe goleó a la Academia Cabrera por 5 a 0 en el predio Nery Pumpido ubicado en el norte de la ciudad. Con esta victoria, el elenco rojiblanco trepó a la cuarta ubicación de la zona 1 y acumula 10 unidades. El Tate venía de igualar en el clásico con Colón 0 a 0, y la Academia de caer ante Nobleza de Recreo.

En una noche muy agradable, y con el arbitraje de Maximiliano Manduca, los goles para Unión fueron convertidos por Ignacio Mansilla, Matías Schultz, Gerónimo Faria, Juan Peralta y Alan Sosa (U). En la divisional reserva, el triunfo correspondió al conjunto de Academia Cabrera por 3 a 2 con goles de Joa Sandoval, Valentín Miño y Manuel Contreras.

Unión superó a Academia.jpg En el predio Nery Pumpido, Unión superó a Academia por 5 a 0, y acumula 10 puntos en la zona 1. gentileza foto gentileza Caito Iovaldi

Por la séptima fecha del certamen principal liguista, el próximo rival de Unión será visitar a Pucará de barrio Transporte en fecha a definir, puesto que el rojiblanco jugará el próximo sábado, a las 17.30, la final de la Copa Santa Fe de fútbol en el estadio 15 de abril frente a Centenario de San José de la Esquina. Por su parte, la Academia Andrés Cabrera visitará a Juventud Unida de Candioti en el Rodolfo Candioti.

Comienza la séptima fecha del Clausura liguista

Este jueves en Recreo cuando La Perla se mida ante La Salle empezará un nuevo capítulo de la Copa Isósceles de la élite de la Liga Santafesina. La séptima fecha del Clausura Norberto Serenotti seguirá el viernes con otros dos adelantos, en los que Nobleza se verá las caras con Ateneo y donde el líder de la Zona 2, el Guadalupe de Tobaldo, será anfitrión de Colón en el predio de la Liga.

Este jueves 9 de octubre, a las 21, en el estadio Jardín de Recreo Sur, jugarán La Perla del Oeste con La Salle Jobson. El viernes 10 de octubre, a las 20.30, en el Lolo Bossio, Deportivo Nobleza de Recreo recibirá a Ateneo Inmaculada, y a las 21.30, en el predio Nery Pumpido, Sportivo Guadalupe jugará ante Colón de Santa Fe.

Academia Cabrera.jpg Academia Cabrera no tuvo una buena noche y fue goleado por Unión en el predio liguista. Gentileza foto gentileza Caito Iovaldi

El sábado 11 de octubre, en el nuevo horario de las 16, en el predio Nery Pumpido, Cosmos jugará con Gimnasia y Esgrima, Independiente con Ciclón Racing en el Mauricio Martínez, Juventud Unida con Academia Cabrera, Colón de San Justo con Universidad en el Mercedes Alesso de Bieler, Vecinal Gálvez con Newell´s, Ciclón Norte con Nacional y Sanjustino con El Quillá.

-Posiciones:

-Zona 1: Colón de San Justo 16; Gimnasia y Esgrima e Independiente 12; Unión 10, Ciclón Racing 9; Ateneo Inmaculada y Universidad 8; Pucará 7; Academia Cabrera 5, Nobleza 4, Juventud Unida 0.

-Zona 2: Sportivo Guadalupe 18, Sanjustino y La Perla del Oeste 13; Colón 11, La Salle Jobson 10, Ciclón Norte 8, Nacional 7, Vecinal Gálvez 5; Náutico El Quillá y Newell´s 4; Cosmos 3.

-Promedios del descenso: Pucará 0.843 (descendido); Vecinal Gálvez 0.949; Newell´s 1.022, Ciclón Racing 1.112, Academia Cabrera 1.148, Nobleza 1.157.

Síntesis:

Unión 5- Academia Cabrera 0

Unión: Mateo Raschia; Ignaico Isla, Mario Mosset, Felipe Zilli, Santiago Coria, Matías Schultz, Ignacio Mansilla, Simón Bigot, Alan Sosa, Santino Sottocorno y Agustín Benavídez. DT: Juan De Olivera.

Academia Cabrera: Mateo Albornoz; Thiago Ferraro, Francisco Medina, Tomás Dipietro, Gabriel Perren, Gerónimo Gamba, Nicolás Albornoz, Francisco Céspedes, Brian Gimenez, Joel Velázquez y Lautaro Grella. DT: Daniel Cabrera.

Goles: Ignacio Mansilla, Matías Schultz, Gerónimo Faría, Juan Peralta y Alan Sosa (U).

Cambios: Gerónimo Faría x Zilli, Nazareno Fazzi x Mansilla, Fausto Perezlindo x Bigot, Juan Peralta x Sottocorno y Thiago Fernández x Benavidez (U); Facundo Panicali x Albornoz, Marco Franco x Grella, Mateo Schmidalter x Medina, Alan Benítez x Velázquez (A).

Amonestados: Mario Mosset (U), Nicolás Albornoz (A).

Cancha: Predio Nery Pumpido LSF

Árbitro: Maximiliano Manduca (LSF)