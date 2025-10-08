Se completa la tercera fecha del Clausura Chijí Serenotti

Por la tercera fecha del certamen de Primera A de Liga Santafesina, Unión y Academia Cabrera se medirán en el predio Nery Pumpido.

La Academia Cabrera visitará a Unión en el predio Nery Pumpido para completar la tercera fecha del Clausura.

El único cotejo pendiente de la fecha 3 del Torneo Clausura de Primera A Norberto Serenotti que organiza la Liga Santafesina de Fútbol se concretará en la presente jornada de miércoles 8 de octubre en el predio Nery Pumpido ubicado en el límite comunal de Santa Fe y Monte Vera en el norte del departamento La Capital. A partir de las 21 en Primera, y las 19, en Reserva, Unión de Santa Fe será anfitrión de la Academia Cabrera.

La escuadra unionista viene de empatar 0 a 0 con Colón de Santa Fe en el predio 4 de Junio de la autopista, mientras que los de Santo Tomé, igualaron 2 a 2 ante Nobleza de Recreo en el ex predio de la Fiat en Sauce Viejo. El rojiblanco se encuentra en la séptima posición del campeonato con siete unidades, mientras que Academia, está noveno habiendo sumado cinco puntos.

Adelantos por la séptima fecha del Clausura

La séptima fecha del certamen liguista tendrá tres adelantos. Atendiendo que la escuadra colegial está abocada a la organización del tradicional Lasallanito, el jueves 9 de octubre, a partir de las 21, en el estadio Jardín de Recreo Sur, La Perla del Oeste será anfitrión de La Salle Jobson.

El viernes 10 habrá dos encuentros. Por la Zona 1, a las 20.30, en el Lolo Bossio, Deportivo Nobleza de Recreo recibirá a Ateneo Inmaculada, mientras que a partir de las 21.30, Sportivo Guadalupe jugará con Colón en el estadio Eladio Romeo Rosso por la Zona 2.

El sábado se completará la Zona 1 con los siguientes cotejos: Cosmos con Gimnasia y Esgrima, Independiente con Ciclón Racing, Juventud Unida con la Academia Cabrera, Colón de San Justo con Universidad y Pucará con Unión, mientras que por la Zona 2 lo harán Vecinal Gálvez con Newell´s, Ciclón Norte con Nacional y Sanjustino con Náutico El Quillá.

Cambio de horarios en los partidos del fin de semana

Tras el cambio de estación y, por ende, el alargamiento de los días, la Liga Santafesina modificó la hora de comienzo de los partidos de la Primera A y B y sus Reservas.

A partir de este sábado 11 de octubre, los encuentros que disputen la división Reserva A y Reserva B comenzarán a las 14. A su vez, los juegos de la Primera División A y de la Primera División B tendrán su inicio a la hora 16.

-Posiciones:

-Zona 1: Colón de San Justo 16; Gimnasia y Esgrima e Independiente 12; Ciclón Racing 9; Ateneo Inmaculada y Universidad 8; Unión y Pucará 7; Academia Cabrera 5, Nobleza 4, Juventud Unida 0.

-Zona 2: Sportivo Guadalupe 18, Sanjustino y La Perla del Oeste 13; Colón 11, La Salle Jobson 10, Ciclón Norte 8, Nacional 7, Vecinal Gálvez 5; Náutico El Quillá y Newell´s 4; Cosmos 3.