Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, firme entre los mejores del Clausura: así quedarían los cruces de octavos

Unión mantuvo su lugar entre los punteros, más allá que quedó segundo de Boca por diferencia de gol. Cuál sería su cruce de octavos de final.

Ovación

Por Ovación

7 de octubre 2025 · 07:57hs
Unión, firme entre los mejores del Clausura: así quedarían los cruces de octavos

Prensa Unión

Con la fecha 11 finalizada, el Torneo Clausura de la Liga Profesional comienza a delinear su etapa decisiva y Unión aparece bien posicionado de cara a los octavos de final. El equipo santafesino, de sólida campaña en la Zona A, se ubica segundo y, si el certamen terminara hoy, enfrentaría a Atlético Tucumán, séptimo de la Zona B.

LEER MÁS: Unión, bajo presión: el embargo de Levinton complica la economía y los compromisos

El formato del campeonato indica que los cruces se conforman entre los ocho mejores de cada grupo, enfrentando a los primeros de una zona con los últimos clasificados de la otra. Así, los tatengues evitarían a los grandes candidatos y tendrían la chance de definir su serie en el estadio 15 de Abril, gracias a su mejor ubicación en la tabla.

Así quedarían los cruces de octavos de final

Llave 1

  • Boca (1° Zona A) vs. Gimnasia (8° Zona B)
  • River (4° B) vs. Defensa y Justicia (5° A)
  • Vélez (2° B) vs. Huracán (7° A)
  • Barracas (3° A) vs. San Lorenzo (6° B)

Llave 2

  • Riestra (1° B) vs. Argentinos Juniors (8° A)
  • Estudiantes (4° A) vs. Rosario Central (5° B)
  • Unión (2° A) vs. Atlético Tucumán (7° B)
  • Lanús (3° B) vs. Tigre (6° A)

En la Zona A, los clasificados momentáneos son Boca, Unión, Barracas, Estudiantes, Defensa y Justicia, Tigre, Huracán y Argentinos Juniors, con Central Córdoba, Belgrano y Banfield al acecho. En la Zona B, los que estarían dentro son Riestra, Vélez, Lanús, River, Rosario Central, San Lorenzo, Atlético Tucumán y Gimnasia de La Plata.

Sorprenden las ausencias de Independiente y Racing, que hoy estarían fuera del cuadro de eliminación directa, además del último campeón Platense, que no logró sostener el nivel del Apertura.

Cómo se jugarán los playoffs

Los octavos de final se disputarán en el estadio del mejor ubicado en la tabla, formato que se mantendrá para cuartos y semifinales. La final, en cambio, se jugará en sede neutral, a confirmar por la Liga Profesional.

LEER MÁS: Orgullo a flor de piel en Unión: Juan Kuverling fue convocado a la Preselección Sub 17

Todos los cruces serán a partido único. En caso de empate, habrá tiempo extra y, si la paridad persiste, definición por penales, manteniendo la dinámica de las últimas ediciones de la Copa de la Liga.

Con este panorama, Unión se ilusiona con volver a ser protagonista en la lucha por el título y ratificar su buen presente en un Clausura que promete emociones fuertes hasta el final.

Unión Clausura Atlético Tucumán
Noticias relacionadas
union se quedo con la primera final de la copa tunel subfluvial

Unión se quedó con la primera Final de la Copa Túnel Subfluvial

diego armando diaz encendio las alarmas en union: ¿que le ocurrio?

Diego Armando Díaz encendió las alarmas en Unión: ¿qué le ocurrió?

Estudiantes y Barracas empataron, un resultado que favoreció a Unión.

Con muchas polémicas, Estudiantes y Barracas Central igualaron y Unión festejó

union ajusta piezas en casasol antes del duro partido en santiago del estero

Unión ajusta piezas en Casasol antes del duro partido en Santiago del Estero

Lo último

Deportivo Madryn-Gimnasia (M), con día, horario y sede para la final por el ascenso

Deportivo Madryn-Gimnasia (M), con día, horario y sede para la final por el ascenso

Garcés y Machuca, expectantes: la Federación de Malasia apelará ante la FIFA por las sanciones

Garcés y Machuca, expectantes: la Federación de Malasia apelará ante la FIFA por las sanciones

Todo lo que dejaron los playoffs del Torneo Oficial

Todo lo que dejaron los playoffs del Torneo Oficial

Último Momento
Deportivo Madryn-Gimnasia (M), con día, horario y sede para la final por el ascenso

Deportivo Madryn-Gimnasia (M), con día, horario y sede para la final por el ascenso

Garcés y Machuca, expectantes: la Federación de Malasia apelará ante la FIFA por las sanciones

Garcés y Machuca, expectantes: la Federación de Malasia apelará ante la FIFA por las sanciones

Todo lo que dejaron los playoffs del Torneo Oficial

Todo lo que dejaron los playoffs del Torneo Oficial

Inscripción escolar: Santa Fe lanza un sistema digital para realizar el trámite

Inscripción escolar: Santa Fe lanza un sistema digital para realizar el trámite

Violento asalto a un trabajador en barrio Candioti: seis delincuentes le robaron la moto y el celular

Violento asalto a un trabajador en barrio Candioti: seis delincuentes le robaron la moto y el celular

Ovación
Fin de una era: el santafesino Carlos Delfino anunció su retiro del básquet profesional

Fin de una era: el santafesino Carlos Delfino anunció su retiro del básquet profesional

Torneo Oficial A2: victoria de Macabi ante Almagro B

Torneo Oficial A2: victoria de Macabi ante Almagro B

Comunicado oficial de Boca sobre la salud de Miguel Ángel Russo

Comunicado oficial de Boca sobre la salud de Miguel Ángel Russo

Garcés y Machuca, expectantes: la Federación de Malasia apelará ante la FIFA por las sanciones

Garcés y Machuca, expectantes: la Federación de Malasia apelará ante la FIFA por las sanciones

La familia del Patón Bauza, ex-DT de Colón, reveló cómo enfrenta su dura enfermedad

La familia del Patón Bauza, ex-DT de Colón, reveló cómo enfrenta su dura enfermedad

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario