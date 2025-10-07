Unión, firme entre los mejores del Clausura: así quedarían los cruces de octavos

Unión mantuvo su lugar entre los punteros, más allá que quedó segundo de Boca por diferencia de gol. Cuál sería su cruce de octavos de final.

Con la fecha 11 finalizada, el Torneo Clausura de la Liga Profesional comienza a delinear su etapa decisiva y Unión aparece bien posicionado de cara a los octavos de final. El equipo santafesino, de sólida campaña en la Zona A, se ubica segundo y, si el certamen terminara hoy, enfrentaría a Atlético Tucumán, séptimo de la Zona B.

El formato del campeonato indica que los cruces se conforman entre los ocho mejores de cada grupo, enfrentando a los primeros de una zona con los últimos clasificados de la otra. Así, los tatengues evitarían a los grandes candidatos y tendrían la chance de definir su serie en el estadio 15 de Abril, gracias a su mejor ubicación en la tabla.

Así quedarían los cruces de octavos de final

Llave 1

Boca (1° Zona A) vs. Gimnasia (8° Zona B)

River (4° B) vs. Defensa y Justicia (5° A)

Vélez (2° B) vs. Huracán (7° A)

Barracas (3° A) vs. San Lorenzo (6° B)

Llave 2

Riestra (1° B) vs. Argentinos Juniors (8° A)

Estudiantes (4° A) vs. Rosario Central (5° B)

Unión (2° A) vs. Atlético Tucumán (7° B)

Lanús (3° B) vs. Tigre (6° A)

En la Zona A, los clasificados momentáneos son Boca, Unión, Barracas, Estudiantes, Defensa y Justicia, Tigre, Huracán y Argentinos Juniors, con Central Córdoba, Belgrano y Banfield al acecho. En la Zona B, los que estarían dentro son Riestra, Vélez, Lanús, River, Rosario Central, San Lorenzo, Atlético Tucumán y Gimnasia de La Plata.

Sorprenden las ausencias de Independiente y Racing, que hoy estarían fuera del cuadro de eliminación directa, además del último campeón Platense, que no logró sostener el nivel del Apertura.

Cómo se jugarán los playoffs

Los octavos de final se disputarán en el estadio del mejor ubicado en la tabla, formato que se mantendrá para cuartos y semifinales. La final, en cambio, se jugará en sede neutral, a confirmar por la Liga Profesional.

Todos los cruces serán a partido único. En caso de empate, habrá tiempo extra y, si la paridad persiste, definición por penales, manteniendo la dinámica de las últimas ediciones de la Copa de la Liga.

Con este panorama, Unión se ilusiona con volver a ser protagonista en la lucha por el título y ratificar su buen presente en un Clausura que promete emociones fuertes hasta el final.