En el partido que completó la instancia preliminar del Torneo Clausura Femenino de Mayores, CUST le ganó como visitante a Gimnasia y se alzó con la mejor posición.
CUST se quedó con la fase regular del Clausura Femenino
CUST venció como visitante a Gimnasia por 56-54 y se quedó con la fase regular del Torneo Clausura Femenino de Mayores.
Por Ovación
Por ende, el monarca del Apertura defenderá su cetro siempre con ventaja deportiva, en caso de desempates.
GIMNASIA 54: Gianella Ramassotto 7, Ludmila Theiler 8, Luz Salvatelli 2, María Spais 9, Cora Minetti 9 (FI) Avril Strada 0, Renata Estrubia 2, Juana Marotti 12, Paloma Ricardo 2, Lola Centeno 3. DT: Valentina Bonini.
CUST 56: Paula Cortes 9, Paula Lazcano 15, Valentina Checcacci 5, Araceli Ghirardi 18, Florencia Maidana 0 (FI) Milagros Hassan 3, Lara De Diego 0, Melina Schneider 0, Ana Mina 6, Morena Stehlik 0. DT: Susana Goncebat.
Parciales: 16-16, 36-26 y 44-48.
Árbitros: Abril Robledo Mas y Tomás González.
Cancha: Ricardo Húngaro Crespi.
TABLA DE POSICIONES
CUST 10 (4-2); Gimnasia y República del Oeste 9 (3-3); Alma Juniors 8 (2-4)
SEMIFINALES - DOMINGO 12 DE OCTUBRE - JUEGO 1
20.00 Gimnasia vs. República del Oeste
20.00 CUST vs. Alma Juniors
Fuente: ASB