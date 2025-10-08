Uno Santa Fe | Ovación | CUST

CUST se quedó con la fase regular del Clausura Femenino

CUST venció como visitante a Gimnasia por 56-54 y se quedó con la fase regular del Torneo Clausura Femenino de Mayores.

8 de octubre 2025 · 07:53hs
CUST se quedó con la fase regular del Clausura Femenino

En el partido que completó la instancia preliminar del Torneo Clausura Femenino de Mayores, CUST le ganó como visitante a Gimnasia y se alzó con la mejor posición.

Por ende, el monarca del Apertura defenderá su cetro siempre con ventaja deportiva, en caso de desempates.

GIMNASIA 54: Gianella Ramassotto 7, Ludmila Theiler 8, Luz Salvatelli 2, María Spais 9, Cora Minetti 9 (FI) Avril Strada 0, Renata Estrubia 2, Juana Marotti 12, Paloma Ricardo 2, Lola Centeno 3. DT: Valentina Bonini.

CUST 56: Paula Cortes 9, Paula Lazcano 15, Valentina Checcacci 5, Araceli Ghirardi 18, Florencia Maidana 0 (FI) Milagros Hassan 3, Lara De Diego 0, Melina Schneider 0, Ana Mina 6, Morena Stehlik 0. DT: Susana Goncebat.

Parciales: 16-16, 36-26 y 44-48.

Árbitros: Abril Robledo Mas y Tomás González.

Cancha: Ricardo Húngaro Crespi.

TABLA DE POSICIONES

CUST 10 (4-2); Gimnasia y República del Oeste 9 (3-3); Alma Juniors 8 (2-4)

SEMIFINALES - DOMINGO 12 DE OCTUBRE - JUEGO 1

20.00 Gimnasia vs. República del Oeste

20.00 CUST vs. Alma Juniors

Fuente: ASB

CUST Clausura Gimnasia
