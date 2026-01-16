Uno Santa Fe | Ovación | Arturo Vidal

Arturo Vidal se proclamó "el mediocampista más completo"

El chileno Arturo Vidal volvió a quedar en el centro de la escena al proclamarse el volante más completo en un video viral que generó repercusión

16 de enero 2026 · 18:38hs
El chileno Arturo Vidal volvió a quedar en el centro de la escena tras proclamarse el mediocampista más completo de la historia en un video viral que generó fuerte repercusión y reavivó la polémica, especialmente por sus gestos de desprecio hacia dos campeones del mundo con la Selección Argentina.

La declaración de Arturo Vidal que hizo ruido

El episodio se originó en un reel que el propio futbolista chileno publicó en su cuenta de Instagram. La consigna del desafío era clara: debía hablar únicamente si se mencionaba a un volante más completo que él.

A lo largo del video fueron apareciendo nombres de peso del fútbol mundial, pero Vidal optó siempre por el silencio, acompañado por risas irónicas y gestos elocuentes, una actitud que fue interpretada como una autoafirmación por encima de todos los mencionados.

El primer nombre que se escuchó fue el de Leandro Paredes, ante el cual no emitió reacción alguna. Luego aparecieron Aurélien Tchouaméni, Ivan Rakitic y Charles Aránguiz, que apenas lo hicieron dudar durante instantes mínimos.

El momento que más repercusión generó se dio cuando fue nombrado Rodrigo De Paul: Vidal reaccionó con un gesto adusto y de rechazo hacia el mediocampista argentino, con quien mantiene un historial de cruces dentro del campo de juego.

La lista continuó con figuras de primer nivel como Casemiro, N’Golo Kanté y Rodri, además de leyendas de distintas épocas como Frank Lampard, Steven Gerrard, Xabi Alonso, Andrea Pirlo, Xavi Hernández y Andrés Iniesta. Pese al legado y los títulos de todos ellos, Vidal mantuvo la misma postura, reforzando la idea de considerarse superior.

El recorrido del llamado Rey Arturo respalda una carrera destacada, con dos Copas América conquistadas con Chile y pasos por clubes de elite como Juventus, Bayern Múnich y Barcelona. Sin embargo, sus declaraciones y gestos polémicos han sido una constante a lo largo de los años.

En la actualidad, con un presente futbolístico lejos de su mejor versión en Colo Colo, su figura vuelve a generar más impacto fuera de la cancha que dentro de ella. El video no solo desató debate en redes sociales, sino que también reavivó la histórica rivalidad con la Selección Argentina y volvió a colocar a Vidal en el foco de la controversia.

