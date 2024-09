Arturo Vidal volvió a criticar a Gareca y pidió por Medel

El futbolista de Colo Colo Arturo Vidal no toleró la derrota que sufrió Chile ante Bolivia y, apuntó nuevamente contra el entrenador Ricardo Gareca, quien no ganó desde que asumió en el cargo.

"Sin palabras, me duele mucho, sin sentido perder así, estar así como estamos, teniendo jugadores, pero no sé, me cuesta mucho. No entiendo la toma decisiones, se respeta porque es el entrenador, pero no entiendo el planteamiento, no entiendo a qué jugamos”, comentó una vez finalizado el encuentro.

Sin embargo, el tema levantó temperatura posteriormente: "La culpa es de la prensa, han echado a tantos entrenadores sin sentido, han cortado procesos, que podrían haber sido buenos".

"Gareca se metió en un camino muy difícil, yo nunca lo hubiese cambiado a Berizzo, como Berizzo no pescaba a la prensa, no los dejaba entrar, no sabían el equipo que iba a jugar, se le fue toda la prensa encima", sentenció.

El otro cruce de Arturo Vidal a Ricardo Gareca

El futbolista de Colo Colo de Chile Arturo Vidal, ya había tenido palabras en contra de Ricardo Gareca. Las mismas se dieron tras la goleada sufrida ante Argentina.

"Este huevón no ve la Libertadores. Parece que sólo ve los partidos del fútbol argentino", manifestó en relación a los jugadores que fueron titulares en “La Roja” ante Argentina.

Con el ingreso de Carlos Palacios, compañero suyo en el "Cacique", Vidal expresó: "¡Dénsela a Carlitos, po! Es el único que puede manejar la pelota".

También fue duro con la tardanza en los cambios por parte del cuerpo técnico: "Tenés que hacer tres cambios ahora ya. Tienen que calmarse en la cancha. Tiene que dejar de inventar (por Gareca), si el fútbol es muy sencillo. Lo único que falta es que haga seis cambios".