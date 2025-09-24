"Argentina está yendo en la dirección correcta", aseguró la directora del FMI

Uno Santa Fe | El Mundo | FMI

24 de septiembre 2025 · 19:55hs
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aseguró que mantuvo una "reunión excelente" con el presidente argentino, Javier Milei, y aseguró que Argentina “está yendo en la dirección correcta”.

“Fue una reunión excelente", señaló la titular del FMI desde Nueva York, concepto que ratificó en redes sociales, y anticipó que se reunirán nuevamente.

"Lo que está haciendo Argentina es muy significativo”

Georgieva destacó el apoyo de Estados Unidos, al igual que del Banco Mundial, y aseguró que lo que está haciendo Argentina “es muy significativo”.

“La disciplina fiscal, la política monetaria y las reformas estructurales son muy importantes”, sostuvo, y agregó: “La Argentina está yendo en la dirección correcta”.

Del encuentro que tuvo lugar en Nueva York participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Gerardo Werthein, el viceministro de Economía, José Luis Daza; el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el representante de Argentina ante el FMI, Leonardo Madcur. Georgieva estuvo acompañada por la vocera del organismo, Julie Kozack.

La economista afirmó que desea “lo mejor” para el país y destacó que “las cosas que van para abajo tienen que mantener ese camino”, donde mencionó el descenso de los números de la pobreza y la inflación, mientras que “las que suben tienen que continuar así”, remarcando la actividad económica, que viene de registrar una caída.

“Todo el apoyo es muy importante y positivo”, concluyó Georgieva.

En un posteo en la red social X (ex-Twitter), insistió en manifestar su apoyo a Argentina "en la implementación de políticas para salvaguardar la estabilidad, reducir la inflación, reconstruir las reservas e impulsar las perspectivas de crecimiento”.

El encuentro con la titular del FMI se da luego de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunciara la negociación de un swap de 20.000 millones de dólares con la Argentina y la compra de bonos de la deuda argentina, en caso de que la situación lo exija.

“El Tesoro está negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea swap de USD 20.000 con el Banco Central (BCRA). Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva”, señaló el funcionario.

