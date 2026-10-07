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Así quedó el Ranking FIFA tras la última actualización

La Selección Argentina ganó por goleada sus tres amistosos; sin embargo, España se impuso en los cuatros partidos que disputó en la Nations League y se consolidó en la cima

7 de octubre 2026 · 12:32hs
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Argentina se ubica segunda en el ranking FIFA

Argentina se ubica segunda en el ranking FIFA, detrás de España.

El cierre de una nueva fecha FIFA trajo aparejados nuevos cambios en el ranking. Si bien la Selección Argentina ganó ampliamente los tres amistosos que disputó, los resultados no le permitieron acercarse a España, que acumuló cuatro victorias en los partidos por la Nations League y se consolidó en la cima de la tabla.

La Albiceleste goleó 4-0 a Bolivia; aplastó 7-0 a Burkina Faso y cerró la ventana de amistosos con la victoria 3-0 a Benín, partido que marcó la emotiva despedida de Lionel Messi de la Selección. Con estos resultados, el equipo comandado por Lionel Scaloni alcanzó los 1972.80 puntos, ubicándose escolta del ranking.

España, vigente campeona del mundo, le ganó a Inglaterra (en el mítico estadio Wembley); a Croacia (tanto la ida como la vuelta) y a República Checa. De esta manera, no solo garantizó su presencia en los cuartos de final del certamen, sino que también se asentó en lo más alto del ranking FIFA, con 2011.57 puntos, 38.77 más que Argentina.

Por otro lado, en el estreno de Zinedine Zidane, Francia mantuvo el tercer puesto de la clasificación, luego de resistir los avances de Inglaterra, selección que, al margen del tropiezo ante la Furia Roja, ganó sus otros tres compromisos.

El cambio principal en el top 10 involucra a Portugal, que al margen el escándalo que se desató luego de que Cristiano Ronaldo abandonara la concentración, ganó sus cuatro duelos de Nations League, lo que le permitió instalarse en los cuartos de fina y acomodarse en la quinta posición del ranking, por arriba de Brasil (sexta) y Marruecos (séptima).

Así está el ranking FIFA

1. España - 2011.57 puntos

2. Argentina - 1972.80

3. Francia - 1958.86

4. Inglaterra - 1925.59

5. Portugal - 1807.69

6. Brasil - 1806.51

7. Marruecos - 1805.34

8. Bélgica - 1779.17

9. Países Bajos - 1778.61

10. México - 1738.48

11. Colombia - 1735.80

20. Uruguay - 1635.54

24. Ecuador - 1587.07

33. Paraguay - 1552.30

50. Chile - 1458.97

53. Perú - 1450.95

FIFA ranking Selección Argentina
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