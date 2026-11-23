El Movimiento Los Sin Techo estima que en la ciudad hay alrededor de 2.500 viviendas precarias. Su coordinador general, Luis Ambrosino, detalló el trabajo que realizan para reemplazarlas por casas dignas y señaló las dificultades para avanzar con la urbanización de los sectores más vulnerables.

La pobreza habitacional sigue siendo una de las problemáticas sociales de Santa Fe . Según las estimaciones del Movimiento Los Sin Techo, en la ciudad todavía existen alrededor de 2.500 ranchos , una realidad que afecta a cientos de familias que viven en condiciones de extrema precariedad y que representa uno de los principales desafíos para las políticas sociales y de vivienda. El dato fue aportado por Luis Ambrosino, coordinador general del Movimiento Los Sin Techo.

Ambrosino explicó que el movimiento realiza actualmente un relevamiento de ranchos en distintos sectores de la ciudad, entre ellos Barranquitas, Varadero Sarsotti y 2 de Octubre, con el objetivo de conocer las necesidades habitacionales y avanzar en soluciones concretas para las familias.

"Hoy en Santa Fe estamos alrededor de 2.500 ranchos", señaló el referente, quien reconoció que la tarea de erradicación es compleja y requiere un trabajo sostenido.

Gobierno Provincia Santa Fe

El objetivo de construir 600 viviendas en Santa Fe

En relación con el trabajo conjunto con el gobierno provincial, Ambrosino recordó que el Movimiento Los Sin Techo acordó avanzar en la erradicación de 600 ranchos durante la actual gestión.

Según precisó, en una primera etapa ya se alcanzaron alrededor de 280 viviendas, mientras que la expectativa es llegar a unas 500 al finalizar el gobierno actual.

Sin embargo, advirtió que no siempre resulta sencillo concretar las construcciones. Muchas familias viven en terrenos que presentan dificultades para ser urbanizados, ya sea porque son zonas bajas, inundables, espacios cercanos a basurales o lugares que no reúnen las condiciones necesarias para levantar una vivienda.

"Están alojados en lugares que no son aptos o en lugares que se inundan. No es todo tan fácil", explicó durante una entrevista de LT10

El referente sostuvo que la disponibilidad de terrenos adecuados es uno de los principales condicionantes para avanzar con las soluciones habitacionales. En ese sentido, destacó que la organización trabaja sobre tierras que pertenecen al Estado o que están sujetas a procesos de expropiación.

De los ranchos a las viviendas dignas

Ambrosino recordó que la problemática habitacional fue el punto de partida del trabajo que comenzó décadas atrás el padre Atilio Rosso, fundador del movimiento. La organización nació oficialmente el 23 de noviembre de 1987, aunque sus primeras experiencias de intervención social se remontan a los años 60 y 70.

El objetivo inicial era mejorar las condiciones de vida de familias que habitaban construcciones precarias, muchas veces levantadas con chapas, nylon y madera, sin servicios básicos ni condiciones adecuadas para estudiar o cuidar la salud.

Con el paso de los años, el trabajo se amplió hacia otras áreas, como educación, salud, formación en oficios y acompañamiento social.

Para Ambrosino, la erradicación de ranchos no puede limitarse a reemplazar una construcción por otra. También requiere acompañar a las familias y garantizar condiciones que permitan mejorar su calidad de vida.

"Lo que no es ciclópea es la preocupación que se le dedica a eso", reflexionó al referirse a la magnitud de la tarea.

La pobreza habitacional, una problemática que requiere continuidad

El coordinador general de Los Sin Techo consideró que la erradicación de ranchos debe sostenerse como una política de Estado, más allá de los cambios de gobierno y de los tiempos electorales.

En ese sentido, destacó que la organización mantuvo vínculos de trabajo con distintas administraciones y remarcó la importancia de sostener una planificación que permita avanzar de manera continua.

También puso el foco en la necesidad de proteger el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), una herramienta que considera fundamental para avanzar en la regularización de los asentamientos, la adjudicación de terrenos y la entrega de escrituras a las familias.

"Que se haga la adjudicación, que se haga la entrega de la escritura y que esa gente trabaje en paz y siga con su propiedad", planteó.

A casi cuatro décadas de su creación, el Movimiento Los Sin Techo continúa trabajando sobre una problemática que sigue vigente en Santa Fe. La estimación de 2.500 ranchos refleja la dimensión del desafío y la distancia que todavía existe entre las necesidades habitacionales de los sectores más vulnerables y las soluciones disponibles.