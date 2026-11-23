Con Gremio al día en el pago del pase, Racing debería comenzar a girarle a Unión el porcentaje que conserva sobre la transferencia de Juan Ignacio Nardoni.

Unión busca avanzar en una cuestión económica pendiente con Racing por la transferencia de Juan Ignacio Nardoni a Gremio de Porto Alegre. Según la información que trascendió, el club brasileño ya canceló la totalidad del pago acordado por el pase, por lo que la Academia debería comenzar a transferirle al Tatengue el 30% que conserva de los derechos económicos del futbolista.

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En ese contexto, durante esta semana se realizaría una reunión por Zoom entre integrantes del departamento letrado de Unión y dirigentes de Racing. El encuentro es impulsado por el área legal del club santafesino, que pretende aclarar las condiciones de la operación y avanzar en el cobro del dinero que le corresponde.

La diferencia entre Unión y Racing por el monto de la transferencia

Uno de los puntos centrales de la discusión pasa por el valor que se le asignó a la venta de Nardoni. La información que maneja Unión no coincidiría con la interpretación que habría realizado Racing sobre las cifras de la operación.

La diferencia estaría en la composición del monto: mientras que desde la Academia se habría considerado una transferencia de 6 millones de dólares más otros dos millones sujetos a objetivos de productividad, en Unión entienden que la venta se concretó en 8 millones de dólares, más dos millones adicionales por productividad.

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Esa distinción no es menor, porque incide directamente en el cálculo del porcentaje que debe percibir la institución rojiblanca.

Gremio se puso al día con Racing por Nardoni

Con Gremio al día en sus obligaciones con Racing, el escenario abre una nueva instancia para que Unión reclame el cumplimiento de lo que considera que le corresponde. La reunión virtual buscará poner sobre la mesa los números de la operación y acercar posiciones para que la Academia comience a girar los fondos.

El caso Nardoni vuelve así a ocupar un lugar en la agenda dirigencial de Unión, que espera transformar en un ingreso concreto el porcentaje que conservó cuando el mediocampista fue transferido al fútbol brasileño.