Así se jugarán los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

Este miércoles, la Liga Profesional de Fútbol dio a conocer el cronograma de los cuartos de final del Torneo Clausura

26 de noviembre 2025 · 12:24hs
Boca y Argentinos se verán las caras el domingo por los cuartos de final del Torneo Clausura.

Este miércoles, la Liga Profesional de Fútbol publicó la agenda deportiva con el cronograma correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, que abarcarán desde el próximo sábado 29 de noviembre hasta el lunes 1 de diciembre.

La Liga definió el día y hora de los cruces por cuartos de final

La jornada iniciará con el enfrentamiento entre Central Córdoba ante Estudiantes de La Plata, el sábado 29 de noviembre a las 21:30 horas, en el estadio Alfredo Terrera de Santiago del Estero. El Pincha -que podrá llevar visitantes- ya realizó el descargo correspondiente a la AFA y espera a la resolución del Tribunal de Disciplina, luego del polémico pasillo hecho ante Rosario Central.

El domingo 30 a las 18:30, La Bombonera será testigo de la eliminatoria entre Boca y Argentinos Juniors. El Xeneize está en levantada y acumula cinco triunfos consecutivos, mientras que el Bicho logró una gran victoria frente a Vélez en Liniers y buscará dar el golpe nuevamente.

El mes de diciembre abrirá con la definición de los cuartos. A las 17, Barracas Central recibirá a un Gimnasia de La Plata que ganó sus últimos cuatro partidos. Para las 21:30, Racing, que viene de eliminar a River, jugará contra el ganador entre Lanús y Tigre. Si vence el Granate, se llevará a cabo en La Fortaleza. En cambio, si triunfa el Matador, el Cilindro de Avellaneda hospedará el encuentro.

El fixture de los cuartos de final

Sábado 29 de noviembre

21.30 | Central Córdoba (4A) – Estudiantes (8A)

Domingo 30 de noviembre

18.30 | Boca (1A) – Argentinos (5B)

Lunes 1 de diciembre

17.00 | Barracas Central (6A) – Gimnasia (7B)

21.30 | Racing (3A) – Lanús (2B) o Tigre (7A)

