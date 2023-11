Asoman los primeros finalistas del Torneo Oficial de damas

Santa Fe Rugby jugará las finales en Sub 14 y Sub 16 del Oficial, tras haber superado a CRAI y El Quillá en los cruces de semifinales

En la noche del miércoles tuvieron su continuidad los cruces de semifinales del Torneo Oficial del Top 6 de hockey femenino que organiza la Asociación Santafesina en su predio ubicado en el polo deportivo. Ahora fue el turno de la categoría Sub 16, en el cual festejaron Santa Fe Rugby Club y Alma Juniors de Esperanza.

En la categoría Sub 14, El Quillá y CRAI no se sacaron diferencias y terminaron empatando 2 a 2. Los goles fueron concretados por Luz Koryl (CNQ), Joaquina Salva (CRAI), Luz Koryl (CNQ) y Felicitas Cobos (CRAI). Las Tiburonas clasificaron a la final por ventaja deportiva.

En el otro cruce, disputado en el sintético de agua, Santa Fe Rugby goleó a Alma Juniors de Esperanza por 6 a 0 con goles de Josefina Passadore,, Clara Stratta, dos de Emma Robaina y dos de Lucía Carnevale. Por lo tanto, la final de la competición la animarán Santa Fe Rugby con Náutico El Quillá.

image.png El Quillá empató con CRAI pero avanzó por ventaja deportiva y jugará la final con Santa Fe Rugby en Sub 14.

En la jornada de jueves 9 nueve, en Sub 19, a las 19.30, se cruzarán Santa Fe Rugby con Banco Provincial, y a las 21.30, lo harán El Quillá con Alma Juniors de Esperanza. En la divisional reserva, el viernes 10, a las 19.30, jugarán La Salle Jobson con Santa Fe Rugby, mientras que a las 21, Náutico El Quillá jugará con Banco Provincial. El sábado 11, en Primera División, a las 19.30, jugarán CRAI con Banco Provincial, y a las 21, Náutico El Quillá se medirá con Alma Juniors de Esperanza.

En cuanto al Top 5, el sábado 11, en la cancha de agua de la ASH, a las 9, jugarán Colón de Santa Fe con Colón de San Justo (Sub 14); a las 11, Colón de Santa Fe con Atlético Franck (Sub 16); 13, Colón de Santa Fe con Argentino de San Carlos (Sub 19); a las 15, El Quillá Amarillo con Colón de San Justo (reserva), y a las 17, El Quillá Amarillo con Colón de San Justo (primera).

En cuanto al Torneo de Mamis Hockey, se disputaron las semifinales de la cancha de arena ubicada en el predio de la ASH. En primer término, Colón de Santa Fe derrotó por 2 a 0 a CRAR de Rafaela, mientras que Alma Juniors de Esperanza venció a Legislatura por 2 a 0. Este sábado, a partir de las 15:30, se disputará la final entre Colón de Santa Fe con Alma Juniors de Esperanza, mientras que CRAR y Legislatura disputarán el duelo por el tercer y cuarto puesto. El partido se programó para las 14 en el mismo escenario.

En relación al Torneo Popi Iturraspe de Segunda División, por la 8° fecha, en la autopista, CRAI le ganó a Atenas de Santo Tomé por 3 a 1, Jocketas se impuso a CEC Blanco por 3 a 1, y Universitario de Santa Fe doblegó a Recreo Hockey por 1 a 0. Las posiciones en la Zona A quedaron de la siguiente forma: Santa Fe Rugby 10, Cuervas 8, Águilas 7, CEC Celeste 6, Boca de Nelson 3 y Nacional 0. En la Zona B de la siguiente forma: Universitario 12, Jocketas 10, CRAI 7, CEC Blanco y Recreo Hockey 3, Atenas de Santo Tomé 0. En la novena fecha jugarán Águilas con Santa Fe Rugby, CEC Celeste con Cuervas y Nacional con Boca de Nelson.