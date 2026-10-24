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Franco Colapinto cerró 15º las prácticas libres del GP de Estados Unidos de Fórmula 1

El piloto argentino registró un tiempo de 1:36:251 en la última tanda de ensayos y se prepara de cara a la clasificación, que comenzará a las 18. Por su parte, Gasly terminó noveno y el líder fue Hamilton

24 de octubre 2026 · 17:39hs
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Franco Colapinto finalizó 15° en la última práctica libre.

Franco Colapinto finalizó 15° en la última práctica libre.

Franco Colapinto finalizó en el 15º puesto en la tercera tanda de prácticas libres del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El piloto argentino registró un tiempo de 1:36:251, mientras que Pierre Gasly -su compañero de Alpine- quedó noveno con una marca de 1:35:904.

Colapinto finalizó 15° en la tercera práctica libre

El líder de los últimos ensayos fue Lewis Hanilton con un giro de 1:34:893, seguido por Max Verstappen y Charles Leclerc. Ahora todos los ojos estarán puestos en la clasificación, que arrancará a las 18 y determinará la grilla de largada para la carrera que se llevará adelante este domingo.

En las prácticas anteriores, Colapinto había terminado en el 17º y 15º lugar. La mala noticia para el pilarense fue que recibió una sanción de 10 posiciones debido al estreno de una nueva unidad de control electrónico: es la cuarta en lo que va de la temporada, cuando solo se permiten tres.

Los resultados de la práctica libre 1 del GP de Estados Unidos

Charles Leclerc (Ferrari) - 1m36s.052

Max Verstappen (Red Bull) - +0s0084

Lando Norris (McLaren) - +0s245

George Russell (Mercedes) - 0s326

Kimi Antonelli (Mercedes) - +0s481

Lewis Hamilton (Ferrari) - +0s503

Oscar Piastri (McLaren) - +0s734

Gabriel Bortoleto (Audi) - +0s943

Arvid Lindblad (Racing Bulls) - +1s011

Liam Lawson (Racing Bulls) - +1s257

Oliver Bearman (Haas) - +1s613

Fernando Alonso (Aston Martin) - +1s636

Lance Stroll (Aston Martin) - +1s731

Isaac Hadjar (Red Bull) - +1s738

Pierre Gasly (Alpine) - +1s749

Esteban Ocon (Haas) - +1s844

Franco Colapinto (Alpine) - +2s069

Nico Hulkenberg (Audi) - +2s070

Carlos Sainz (Williams) - +2s794

Valtteri Bottas (Cadillac) - +3s001

Colton Herta (Cadillac) - +3s927

Alexander Albon (Williams) - +31s812

Franco Colapinto Estados Unidos Fórmula 1
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