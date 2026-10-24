Franco Colapinto finalizó en el 15º puesto en la tercera tanda de prácticas libres del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El piloto argentino registró un tiempo de 1:36:251, mientras que Pierre Gasly -su compañero de Alpine- quedó noveno con una marca de 1:35:904.
Franco Colapinto cerró 15º las prácticas libres del GP de Estados Unidos de Fórmula 1
El piloto argentino registró un tiempo de 1:36:251 en la última tanda de ensayos y se prepara de cara a la clasificación, que comenzará a las 18. Por su parte, Gasly terminó noveno y el líder fue Hamilton
Colapinto finalizó 15° en la tercera práctica libre
El líder de los últimos ensayos fue Lewis Hanilton con un giro de 1:34:893, seguido por Max Verstappen y Charles Leclerc. Ahora todos los ojos estarán puestos en la clasificación, que arrancará a las 18 y determinará la grilla de largada para la carrera que se llevará adelante este domingo.
En las prácticas anteriores, Colapinto había terminado en el 17º y 15º lugar. La mala noticia para el pilarense fue que recibió una sanción de 10 posiciones debido al estreno de una nueva unidad de control electrónico: es la cuarta en lo que va de la temporada, cuando solo se permiten tres.
Los resultados de la práctica libre 1 del GP de Estados Unidos
Charles Leclerc (Ferrari) - 1m36s.052
Max Verstappen (Red Bull) - +0s0084
Lando Norris (McLaren) - +0s245
George Russell (Mercedes) - 0s326
Kimi Antonelli (Mercedes) - +0s481
Lewis Hamilton (Ferrari) - +0s503
Oscar Piastri (McLaren) - +0s734
Gabriel Bortoleto (Audi) - +0s943
Arvid Lindblad (Racing Bulls) - +1s011
Liam Lawson (Racing Bulls) - +1s257
Oliver Bearman (Haas) - +1s613
Fernando Alonso (Aston Martin) - +1s636
Lance Stroll (Aston Martin) - +1s731
Isaac Hadjar (Red Bull) - +1s738
Pierre Gasly (Alpine) - +1s749
Esteban Ocon (Haas) - +1s844
Franco Colapinto (Alpine) - +2s069
Nico Hulkenberg (Audi) - +2s070
Carlos Sainz (Williams) - +2s794
Valtteri Bottas (Cadillac) - +3s001
Colton Herta (Cadillac) - +3s927
Alexander Albon (Williams) - +31s812