Franco Colapinto cerró 15º las prácticas libres del GP de Estados Unidos de Fórmula 1 El piloto argentino registró un tiempo de 1:36:251 en la última tanda de ensayos y se prepara de cara a la clasificación, que comenzará a las 18. Por su parte, Gasly terminó noveno y el líder fue Hamilton 24 de octubre 2026 · 17:39hs

Franco Colapinto finalizó 15° en la última práctica libre.

Franco Colapinto finalizó en el 15º puesto en la tercera tanda de prácticas libres del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El piloto argentino registró un tiempo de 1:36:251, mientras que Pierre Gasly -su compañero de Alpine- quedó noveno con una marca de 1:35:904.

Colapinto finalizó 15° en la tercera práctica libre El líder de los últimos ensayos fue Lewis Hanilton con un giro de 1:34:893, seguido por Max Verstappen y Charles Leclerc. Ahora todos los ojos estarán puestos en la clasificación, que arrancará a las 18 y determinará la grilla de largada para la carrera que se llevará adelante este domingo.

En las prácticas anteriores, Colapinto había terminado en el 17º y 15º lugar. La mala noticia para el pilarense fue que recibió una sanción de 10 posiciones debido al estreno de una nueva unidad de control electrónico: es la cuarta en lo que va de la temporada, cuando solo se permiten tres. Los resultados de la práctica libre 1 del GP de Estados Unidos Charles Leclerc (Ferrari) - 1m36s.052 Max Verstappen (Red Bull) - +0s0084 Lando Norris (McLaren) - +0s245 George Russell (Mercedes) - 0s326 Kimi Antonelli (Mercedes) - +0s481 Lewis Hamilton (Ferrari) - +0s503 Oscar Piastri (McLaren) - +0s734 Gabriel Bortoleto (Audi) - +0s943 Arvid Lindblad (Racing Bulls) - +1s011 Liam Lawson (Racing Bulls) - +1s257 Oliver Bearman (Haas) - +1s613 Fernando Alonso (Aston Martin) - +1s636 Lance Stroll (Aston Martin) - +1s731 Isaac Hadjar (Red Bull) - +1s738 Pierre Gasly (Alpine) - +1s749 Esteban Ocon (Haas) - +1s844 Franco Colapinto (Alpine) - +2s069 Nico Hulkenberg (Audi) - +2s070 Carlos Sainz (Williams) - +2s794 Valtteri Bottas (Cadillac) - +3s001 Colton Herta (Cadillac) - +3s927 Alexander Albon (Williams) - +31s812