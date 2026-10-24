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Bajo un fuerte hermetismo, Madelón guarda las cartas en Unión para recibir a Estudiantes

El DT de Unión, Leonardo Madelón, todavía no dio indicios de la formación para jugar contra Estudiantes por la fecha 14 de la zona A del Clausura

Ovación

Por Ovación

24 de octubre 2026 · 17:58hs
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Bajo un fuerte hermetismo, Madelón guarda las cartas en Unión para recibir a Estudiantes

Prensa Unión

En Unión no hay certezas, pero sí algunos indicios. Leonardo Madelón transita la cautela preparación del compromiso del lunes que viene contra Estudiantes sin mostrar sus cartas y mantiene abierta la definición de los 11 que buscará cortar la racha de cinco partidos sin victorias.

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El plantel volvió a trabajar en el predio y la atención está puesta en el lunes cuando, desde las 19, reciba al entonado Pincha por la fecha 14 de la zona A del Torneo Clausura. Por ahora, el entrenador no dio señales concretas. Una de las alternativas que gana terreno es repetir la formación que enfrentó a Riestra. Sin embargo, todavía queda una cuestión por resolver: Matías Rocha arrastra una molestia y su evolución será determinante para saber si está en condiciones de mantenerse entre los titulares. No se trataría de algo importante.

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Más allá de los nombres, Madelón tiene una prioridad marcada. Unión necesita recuperar firmeza en el fondo, volver a cerrar los espacios y encontrar seguridad para después buscar soluciones en el arco rival. La urgencia por sumar no cambia el plan: primero, ordenar al equipo; luego, encontrar los caminos para lastimar.

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El último ensayo será este domingo y, por la tarde, el plantel quedará concentrado. Recién entonces se terminarán de despejar las dudas de un Unión que, por ahora, prepara el partido bajo llave.

Madelón se toma su tiempo para plantar los 11 de Unión

Madelón se toma su tiempo para plantar los 11 de Unión

Los posibles 11 de Unión

Matías Mansilla; Tobías Rubio, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Mateo Peresutti, Joaquín Mosqueira y Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Unión Estudiantes Leonardo Madelón
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