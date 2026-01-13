Uno Santa Fe | Ovación | Luciano Benavides

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

Pese al flojo resultado de este martes, el argentino se mantiene en plena batalla por el título.

Ovación

Por Ovación

13 de enero 2026 · 10:13hs
Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

El piloto argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM) tuvo una floja actuación en la etapa 9 del Rally Dakar, en la cual terminó en la novena posición y perdió el liderazgo en la clasificación general.

El salteño que va en busca de su primer título en la categoría, registró un tiempo de 3 horas, 57 minutos y 32 segundos en los 418 kilómetros cronometrados correspondientes a la primera mitad de esta etapa maratón, que concluirá este miércoles.

La primera posición en la etapa quedó en manos del español Tosha Schareina (Honda), quien le sacó 3 horas, 45 minutos y 42 segundos para aventajar a Benavides por casi 12 minutos.

El liderazgo en la clasificación general quedó en manos del australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM), quien terminó segundo en la etapa, mientras que en el segundo puesto ahora aparece el estadounidense Ricky Brabec (Honda), a seis minutos y 24 segundos.

Benavídez cayó al tercer lugar en motos

Benavides, por su parte, perdió bastante terreno y cayó al tercer lugar de la general, aunque está a solo siete minutos y cinco segundos de Sanders, por lo que se mantiene metido de lleno en la lucha por el título.

El argentino de 30 años va en busca de su primera consagración en el Rally Dakar, logro que obtuvo su hermano Kevin en la categoría de motos en 2020 y 2023.

Luciano Benavides Rally Dakar Argentino
Noticias relacionadas
dakar 2026: asi le fue a los argentinos en la primera etapa de la maraton

Dakar 2026: así le fue a los argentinos en la primera etapa de la maratón

Los argentinos tuvieron un buen arranque en el prólogo del Rally Dakar 2026.

Buen arranque de los argentinos en el prólogo del Rally Dakar 2026

el atletico de madrid quiere seguir avanzando en la copa del rey

El Atlético de Madrid quiere seguir avanzando en la Copa del Rey

debut y despedida para etcheverry en el atp 250 de auckland

Debut y despedida para Etcheverry en el ATP 250 de Auckland

Lo último

El gobernador afirmó que la oferta salarial a los estatales estará atada a los recursos provinciales

El gobernador afirmó que la oferta salarial a los estatales estará atada a los recursos provinciales

El Atlético de Madrid quiere seguir avanzando en la Copa del Rey

El Atlético de Madrid quiere seguir avanzando en la Copa del Rey

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

Último Momento
El gobernador afirmó que la oferta salarial a los estatales estará atada a los recursos provinciales

El gobernador afirmó que la oferta salarial a los estatales estará atada a los recursos provinciales

El Atlético de Madrid quiere seguir avanzando en la Copa del Rey

El Atlético de Madrid quiere seguir avanzando en la Copa del Rey

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

El plan de Madelón para los dos amistosos que Unión jugará en Uruguay

El plan de Madelón para los dos amistosos que Unión jugará en Uruguay

Colón no se baja del mercado y analiza el nombre de Marcelo Eggel

Colón no se baja del mercado y analiza el nombre de Marcelo Eggel

Ovación
El Vado no formará parte del recorrido de la Maratón Santa Fe-Coronda

El Vado no formará parte del recorrido de la Maratón Santa Fe-Coronda

Mauro Peinipil: Se está armando un lindo grupo en Colón, eso genera expectativas

Mauro Peinipil: "Se está armando un lindo grupo en Colón, eso genera expectativas"

Se confirmó el calendario del Torneo Seis Naciones 2026

Se confirmó el calendario del Torneo Seis Naciones 2026

La Fundación Real Madrid dará una clínica en Santa Fe

La Fundación Real Madrid dará una clínica en Santa Fe

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"