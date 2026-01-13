El Gobierno provincial busca regular el uso del celular en las aulas "para mejorar los aprendizajes"

El ministro José Goity afirmó que “el celular no tiene un valor positivo en el aula, excepto que esté utilizado con un sentido pedagógico".

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity , confirmó que el gobierno provincial impulsará una fuerte regulación del uso del celular en las aulas , con el objetivo de mejorar la calidad educativa y garantizar aprendizajes efectivos en las escuelas.

“Como dijo el gobernador, nuestra prioridad es que las escuelas funcionen , que haya aprendizaje y que esos aprendizajes se consoliden”, afirmó el funcionario en diálogo con la prensa. En ese marco, sostuvo que el uso del teléfono móvil no tiene un valor positivo en el aula , salvo que esté incorporado dentro de un fin pedagógico claro .

Celular en el aula: solo con uso pedagógico

Goity fue contundente al señalar que el uso indiscriminado del celular interfiere en los procesos de enseñanza y aprendizaje. “El celular no tiene un valor positivo en el aula, excepto que esté utilizado con un sentido pedagógico. Por eso vamos por una regulación fuerte, especialmente para mejorar los aprendizajes”, explicó.

La medida se enmarca en una política educativa que busca ordenar el funcionamiento escolar, priorizando la concentración, la continuidad pedagógica y el rol central del docente en el aula.

Indicadores objetivos para evaluar la educación

Consultado sobre si la educación mejoró durante los años de gestión, el ministro remarcó que existen indicadores objetivos más allá de las opiniones. Entre ellos destacó la cantidad de días de clase y la regularidad escolar, a la que consideró clave en cualquier proceso educativo.

“Puede no alcanzar, pero es fundamental que haya regularidad. También es clave que los docentes estén de manera sostenida en el aula. Un buen docente hace la diferencia, pero si un chico tiene cuatro o cinco docentes en un año, es muy difícil lograr resultados positivos”, señaló.

Goity adelantó que los resultados de políticas como el Plan País y las evaluaciones educativas en marcha permitirán medir el impacto real de las decisiones tomadas. Además, destacó el desarrollo de programas como Comunidades de Aprendizaje y las capacitaciones en aprendizaje basado en proyectos, que ya muestran avances concretos.

“Hay muchos programas educativos que están dando resultados y los vamos a validar con las evaluaciones que estamos llevando adelante”, concluyó el ministro.

