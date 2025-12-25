Uno Santa Fe | Ovación | AFA

La AFA dio a conocer cuáles son los sueldos básicos mensuales de los jugadores profesionales para la temporada 2026

25 de diciembre 2025 · 18:34hs
Atentos Colón y Unión: la AFA estipuló los sueldos mínimos de los jugadores profesionales

La AFA dio a conocer cuáles son los sueldos básicos mensuales de los jugadores profesionales para la temporada 2026. Se trata de actualizaciones que benefician a los jugadores de las cinco divisiones del fútbol masculino incluyendo a las protagonistas del fútbol femenino (que tengan contrato).

Es así que las categorías afectadas por la decisión del ente presidido por Claudio Tapia son: la Primera C, el Federal A, la Primera B, la Primera Nacional y la Liga Profesional.

La AFA informó que se trata de una revisión de los haberes realizada junto a Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), la cual establece tanto el monto mínimo de los contratos profesionales como una referencia para la firma de nuevos acuerdos.

La última actualización se realizó a finales de 2024 y desde el ente organizador del fútbol argentino detallaron que los nuevos montos alcanzan un aumento de más del 200%.

Quienes están en la base de los sueldos básicos mensuales son los futbolistas de la Primera C y las jugadoras profesionales del fútbol femenino; en ambos casos, el monto corresponde a 786.000 pesos.

En 2019 se profesionalizó el fútbol femenino, pero solo los clubes de Primera División están obligados a otorgar un contrato a un mínimo de jugadoras, por lo que muchas aún compiten sin vínculo contractual.

Luego sigue el salario de los futbolistas que se desempeñan en el Federal A y la Primera B que rige para los no afiliados y para los afiliados a la AFA, respectivamente. El sueldo básico mensual corresponde a 856.000 pesos.

En el segundo eslabón están los jugadores de la Primera Nacional, quienes reciben como mínimo 1.032.000 pesos mientras que quienes participen de la Liga Profesional deben firmar contratos que contemplen un mínimo de 1.620.000 pesos.

De esta manera los aumentos registrados son los siguientes:

Fútbol femenino y Primera C: aumentos del 286%.

Federal A y Primera B: se experimentó una suba del 261%.

Primera Nacional: crecimiento de los sueldos mínimos del 262%.

Liga Profesional: el aumento en la máxima categoría del fútbol argentino llegó al 360%.

Los sueldos mínimos decididos por la AFA

Fútbol femenino: 786.000 pesos.

Primera C: 786.000 pesos.

Federal A: 856.000 pesos.

Primera B: 856.000 pesos.

B Nacional: 1.032.000 pesos.

Primera División: 1.620.000 pesos.

