Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colli y Laborié, con el contrato al límite en Colón y un pie afuera

Tanto Kevin Colli como Lautaro Laborié terminan sus contratos el 31 de diciembre y no tienen oferta de renovación en Colón. Patrimonio que se iría

Ovación

Por Ovación

25 de diciembre 2025 · 18:24hs
Colli y Laborié, con el contrato al límite en Colón y un pie afuera

UNO Santa Fe | José Busiemi

A días del cierre formal del año, Colón todavía no terminó de despejar una de las incógnitas que atraviesan el armado del plantel: el futuro de Kevin Colli y Lautaro Laborié. Ambos finalizan su contrato el próximo 31 de diciembre y hasta el momento no hubo señales de renovación.

• LEER MÁS: Colón habría preguntado por el delantero Horacio Tijanovich

El escenario, tal como se presenta hoy, invita a pensar en un ciclo que se acerca a su final para los dos. En el caso de Colli, su historia en el Sabalero comenzó hace dos años, aunque recién en la temporada 2025 pudo sumar sus primeros minutos oficiales. Si bien no logró convertir goles, aparecía como una alternativa con chances de ser evaluada en la nueva etapa que encabeza Ezequiel Medrán. Sin embargo, el paso de los días y la falta de definiciones empiezan a enfriar esa posibilidad.

Kevin Colli

Laborié no seguiría en Colón

La situación de Lautaro Laborié parece más definida. El volante santotomesino cumplió el sueño de debutar en Primera a los 24 años con la camiseta de Colón, pero su recorrido fue breve. Con la llegada de Medrán dejó de ser tenido en cuenta y no volvió a entrar. Un indicio fuerte de que su continuidad no está en los planes.

Lautaro Laborié Colón

Mientras el club avanza con la firma de los primeros contratos profesionales de varios juveniles, estas posibles salidas exponen la otra cara del proceso: la pérdida de parte del patrimonio.

• LEER MÁS: Así quedó armada en Colón la nueva estructura de divisiones formativas

Sin anuncios oficiales y con el calendario jugando en contra, todo indica que Colli y Laborié están cada vez más cerca de quedar en libertad y cerrar su etapa en Colón con poco para destacar.

Colón Kevin Colli Lautaro Laborie Colón
Noticias relacionadas
como le fue a federico lertora tras su salida de colon en 2022

Cómo le fue a Federico Lértora tras su salida de Colón en 2022

la trama secreta de por que se cayo la llegada de martin pino a colon

La trama secreta de por qué se cayó la llegada de Martín Pino a Colón

buenas caras y mejores noticias: colon empieza a mirar hacia adelante

Buenas caras y mejores noticias: Colón empieza a mirar hacia adelante

el posteo de colon que agito el mercado: el tunel, una pregunta y muchas lecturas

El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

Lo último

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Privilegios encubiertos y asimetrías: piden terminar con la prisión domiciliaria VIP en Santa Fe

Privilegios encubiertos y asimetrías: piden terminar con la "prisión domiciliaria VIP" en Santa Fe

Alerta en el sector ferretero santafesino: las ventas caen y el aguinaldo ya no dinamiza el consumo

Alerta en el sector ferretero santafesino: las ventas caen y el aguinaldo ya no dinamiza el consumo

Último Momento
Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Privilegios encubiertos y asimetrías: piden terminar con la prisión domiciliaria VIP en Santa Fe

Privilegios encubiertos y asimetrías: piden terminar con la "prisión domiciliaria VIP" en Santa Fe

Alerta en el sector ferretero santafesino: las ventas caen y el aguinaldo ya no dinamiza el consumo

Alerta en el sector ferretero santafesino: las ventas caen y el aguinaldo ya no dinamiza el consumo

River apura y Boca espera: así viene el mercado de pases de los cinco grandes

River apura y Boca espera: así viene el mercado de pases de los cinco grandes

Se apaga la ilusión de los hinchas de Unión: Fortaleza le cerró la puerta de salida a Britez

Se apaga la ilusión de los hinchas de Unión: Fortaleza le cerró la puerta de salida a Britez

Ovación
Se apaga la ilusión de los hinchas de Unión: Fortaleza le cerró la puerta de salida a Britez

Se apaga la ilusión de los hinchas de Unión: Fortaleza le cerró la puerta de salida a Britez

Colli y Laborié, con el contrato al límite en Colón y un pie afuera

Colli y Laborié, con el contrato al límite en Colón y un pie afuera

Cómo le fue a Federico Lértora tras su salida de Colón en 2022

Cómo le fue a Federico Lértora tras su salida de Colón en 2022

Navidad en familia: así festejaron los jugadores de Colón y Unión

Navidad en familia: así festejaron los jugadores de Colón y Unión

El particular contraste del año de Rafael Profini en Unión

El particular contraste del año de Rafael Profini en Unión

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"