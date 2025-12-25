Colli y Laborié, con el contrato al límite en Colón y un pie afuera

Tanto Kevin Colli como Lautaro Laborié terminan sus contratos el 31 de diciembre y no tienen oferta de renovación en Colón. Patrimonio que se iría

A días del cierre formal del año, Colón todavía no terminó de despejar una de las incógnitas que atraviesan el armado del plantel: el futuro de Kevin Colli y Lautaro Laborié . Ambos finalizan su contrato el próximo 31 de diciembre y hasta el momento no hubo señales de renovación.

El escenario, tal como se presenta hoy, invita a pensar en un ciclo que se acerca a su final para los dos. En el caso de Colli, su historia en el Sabalero comenzó hace dos años, aunque recién en la temporada 2025 pudo sumar sus primeros minutos oficiales. Si bien no logró convertir goles, aparecía como una alternativa con chances de ser evaluada en la nueva etapa que encabeza Ezequiel Medrán. Sin embargo, el paso de los días y la falta de definiciones empiezan a enfriar esa posibilidad.

Kevin Colli IG Inferiores Colón

Laborié no seguiría en Colón

La situación de Lautaro Laborié parece más definida. El volante santotomesino cumplió el sueño de debutar en Primera a los 24 años con la camiseta de Colón, pero su recorrido fue breve. Con la llegada de Medrán dejó de ser tenido en cuenta y no volvió a entrar. Un indicio fuerte de que su continuidad no está en los planes.

Lautaro Laborié Colón

Mientras el club avanza con la firma de los primeros contratos profesionales de varios juveniles, estas posibles salidas exponen la otra cara del proceso: la pérdida de parte del patrimonio.

Sin anuncios oficiales y con el calendario jugando en contra, todo indica que Colli y Laborié están cada vez más cerca de quedar en libertad y cerrar su etapa en Colón con poco para destacar.