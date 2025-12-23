Un 2025 bajo tensión: la AFA cierra el año entre polémicas, poder y Justicia

La AFA atraviesa el final de 2025 marcada por conflictos arbitrales, disputas políticas y causas judiciales que expusieron un año cargado de tensión.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cierra un 2025 complejo , atravesado por polémicas deportivas , conflictos institucionales y la intervención de la Justicia . Un año en el que las discusiones por el poder, los arbitrajes y las investigaciones judiciales pusieron al ente rector del fútbol argentino en el centro de la escena.

El año comenzó con un fuerte cruce entre la AFA y el Gobierno Nacional por la posible implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino. El debate, que tuvo a Estudiantes de La Plata como caso testigo, fue perdiendo fuerza con el correr de los meses y terminó diluyéndose sin modificaciones estructurales.

Durante gran parte del calendario, el organismo que preside Claudio “Chiqui” Tapia logró sostener una aparente normalidad en el desarrollo de las competencias locales y la actividad de las selecciones nacionales.

Arbitrajes, ascensos y decisiones que encendieron la polémica

El clima cambió drásticamente en el tramo final del año. Los playoffs por el ascenso a la Liga Profesional reavivaron las críticas por fallos arbitrales, sanciones disciplinarias y decisiones administrativas que generaron malestar en distintos clubes.

Partidos determinantes, sanciones cuestionadas y declaraciones dirigenciales dejaron al descubierto un fuerte desgaste en la credibilidad del sistema, con el arbitraje nuevamente bajo la lupa y la conducción de la AFA en el centro del debate.

El impacto institucional y el conflicto con Estudiantes

La consagración de Rosario Central como campeón de liga por tabla anual, sin una final deportiva, desató uno de los episodios más tensos del año. La reacción de Estudiantes de La Plata, con gestos públicos de disconformidad, derivó en sanciones deportivas y una escalada del conflicto institucional.

Las suspensiones a futbolistas y la inhabilitación de su presidente, Juan Sebastián Verón, profundizaron la grieta entre el club platense y la conducción del fútbol argentino, en un contexto donde las decisiones de escritorio fueron tan protagonistas como lo ocurrido dentro de la cancha.

La Justicia entra en escena y sacude a la AFA

Mientras lo deportivo comenzaba a reacomodarse, el foco se trasladó al plano judicial. Investigaciones vinculadas a operaciones financieras y transferencias internacionales derivaron en allanamientos y procedimientos que involucraron a la estructura de la AFA y a numerosos clubes del fútbol argentino.

El avance de las causas judiciales expuso un fin de año cargado de tensión, con la dirigencia obligada a responder fuera del campo de juego y con la imagen institucional del organismo seriamente cuestionada.

Un 2026 que puede definir la permanencia o sentencia de Claudio Tapia

Con un 2026 marcado por el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la AFA afronta un desafío doble: sostener la estabilidad institucional y recuperar confianza puertas adentro, mientras la Selección Argentina intentará defender el título obtenido en Qatar. El cierre de 2025 deja una certeza: el fútbol argentino sigue siendo un escenario donde el poder, la política, la Justicia y la pelota conviven en un equilibrio cada vez más frágil.