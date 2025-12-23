Uno Santa Fe | Ovación | AFA

Un 2025 bajo tensión: la AFA cierra el año entre polémicas, poder y Justicia

La AFA atraviesa el final de 2025 marcada por conflictos arbitrales, disputas políticas y causas judiciales que expusieron un año cargado de tensión.

Ovación

Por Ovación

23 de diciembre 2025 · 17:23hs
Un 2025 bajo tensión: la AFA cierra el año entre polémicas, poder y Justicia

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cierra un 2025 complejo, atravesado por polémicas deportivas, conflictos institucionales y la intervención de la Justicia. Un año en el que las discusiones por el poder, los arbitrajes y las investigaciones judiciales pusieron al ente rector del fútbol argentino en el centro de la escena.

El año comenzó con un fuerte cruce entre la AFA y el Gobierno Nacional por la posible implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino. El debate, que tuvo a Estudiantes de La Plata como caso testigo, fue perdiendo fuerza con el correr de los meses y terminó diluyéndose sin modificaciones estructurales.

Durante gran parte del calendario, el organismo que preside Claudio “Chiqui” Tapia logró sostener una aparente normalidad en el desarrollo de las competencias locales y la actividad de las selecciones nacionales.

Arbitrajes, ascensos y decisiones que encendieron la polémica

El clima cambió drásticamente en el tramo final del año. Los playoffs por el ascenso a la Liga Profesional reavivaron las críticas por fallos arbitrales, sanciones disciplinarias y decisiones administrativas que generaron malestar en distintos clubes.

Partidos determinantes, sanciones cuestionadas y declaraciones dirigenciales dejaron al descubierto un fuerte desgaste en la credibilidad del sistema, con el arbitraje nuevamente bajo la lupa y la conducción de la AFA en el centro del debate.

El impacto institucional y el conflicto con Estudiantes

La consagración de Rosario Central como campeón de liga por tabla anual, sin una final deportiva, desató uno de los episodios más tensos del año. La reacción de Estudiantes de La Plata, con gestos públicos de disconformidad, derivó en sanciones deportivas y una escalada del conflicto institucional.

Las suspensiones a futbolistas y la inhabilitación de su presidente, Juan Sebastián Verón, profundizaron la grieta entre el club platense y la conducción del fútbol argentino, en un contexto donde las decisiones de escritorio fueron tan protagonistas como lo ocurrido dentro de la cancha.

La Justicia entra en escena y sacude a la AFA

Mientras lo deportivo comenzaba a reacomodarse, el foco se trasladó al plano judicial. Investigaciones vinculadas a operaciones financieras y transferencias internacionales derivaron en allanamientos y procedimientos que involucraron a la estructura de la AFA y a numerosos clubes del fútbol argentino.

El avance de las causas judiciales expuso un fin de año cargado de tensión, con la dirigencia obligada a responder fuera del campo de juego y con la imagen institucional del organismo seriamente cuestionada.

Un 2026 que puede definir la permanencia o sentencia de Claudio Tapia

Con un 2026 marcado por el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la AFA afronta un desafío doble: sostener la estabilidad institucional y recuperar confianza puertas adentro, mientras la Selección Argentina intentará defender el título obtenido en Qatar. El cierre de 2025 deja una certeza: el fútbol argentino sigue siendo un escenario donde el poder, la política, la Justicia y la pelota conviven en un equilibrio cada vez más frágil.

AFA Justicia Asociación del Fútbol Argentino Claudio Tapia
Noticias relacionadas
ilusion en marcha: colon ya tiene zona y rivales para la proxima primera nacional

Ilusión en marcha: Colón ya tiene zona y rivales para la próxima Primera Nacional

Paulo Poccia, director técnico del fútbol femenino de Unión, durante un entrenamiento del plantel que logró el ascenso histórico a Primera División.

Paulo Poccia: "El ascenso del fútbol femenino de Unión es un punto de partida, no de llegada"

el gobierno intimara a la afa y a la superliga para que den explicaciones sobre sus balances

El Gobierno intimará a la AFA y a la Superliga para que den "explicaciones" sobre sus balances

veron rompio el silencio y disparo contra la afa de tapia: no da lo mismo ganar una estrella a que te la den

Verón rompió el silencio y disparó contra la AFA de Tapia: "No da lo mismo ganar una estrella a que te la den"

Lo último

Del manager al Director Deportivo: cómo se ordena el poder en el fútbol ¿Y el Secretario Deportivo?

Del manager al Director Deportivo: cómo se ordena el poder en el fútbol ¿Y el Secretario Deportivo?

Premio al buen contribuyente: cómo acceder a descuentos de hasta el 56 % en impuestos provinciales

Premio al buen contribuyente: cómo acceder a descuentos de hasta el 56 % en impuestos provinciales

Caso Trigatti: rechazaron la apelación de la defensa y el profesor condenado por abuso seguirá detenido

Caso Trigatti: rechazaron la apelación de la defensa y el profesor condenado por abuso seguirá detenido

Último Momento
Del manager al Director Deportivo: cómo se ordena el poder en el fútbol ¿Y el Secretario Deportivo?

Del manager al Director Deportivo: cómo se ordena el poder en el fútbol ¿Y el Secretario Deportivo?

Premio al buen contribuyente: cómo acceder a descuentos de hasta el 56 % en impuestos provinciales

Premio al buen contribuyente: cómo acceder a descuentos de hasta el 56 % en impuestos provinciales

Caso Trigatti: rechazaron la apelación de la defensa y el profesor condenado por abuso seguirá detenido

Caso Trigatti: rechazaron la apelación de la defensa y el profesor condenado por abuso seguirá detenido

Eric Meza y el valor del sentido de pertenencia en una visita al predio de Colón

Eric Meza y el valor del sentido de pertenencia en una visita al predio de Colón

La Justicia le ordenó al Gobierno aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario

La Justicia le ordenó al Gobierno aplicar de manera "inmediata" la ley de financiamiento universitario

Ovación
Del manager al Director Deportivo: cómo se ordena el poder en el fútbol ¿Y el Secretario Deportivo?

Del manager al Director Deportivo: cómo se ordena el poder en el fútbol ¿Y el Secretario Deportivo?

Eric Meza y el valor del sentido de pertenencia en una visita al predio de Colón

Eric Meza y el valor del sentido de pertenencia en una visita al predio de Colón

El primer mensaje de Alejandro Trionfini en Unión: Con Leo Madelón ya tenemos un pasado

El primer mensaje de Alejandro Trionfini en Unión: "Con Leo Madelón ya tenemos un pasado"

Más desgaste en la Primera Nacional: Colón recorrerá en 2026 más kilómetros que en 2025

Más desgaste en la Primera Nacional: Colón recorrerá en 2026 más kilómetros que en 2025

¿Camino liberado? Saravia vuelve al radar de Unión tras quedar al margen en Belgrano

¿Camino liberado? Saravia vuelve al radar de Unión tras quedar al margen en Belgrano

Policiales
Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"