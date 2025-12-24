La AFA dio por cumplida la sanción a Andrés Fassi y Talleres recupera a su presidente

El Tribunal de Disciplina levantó la suspensión a Andrés Fassi tras evaluar el tiempo transcurrido, las disculpas públicas y criterios de proporcionalidad.

La AFA resolvió dar por cumplida la sanción a Andrés Fassi , presidente de Talleres de Córdoba , y levantó la suspensión que pesaba sobre el dirigente tras los incidentes con el árbitro Andrés Merlos en la Copa Argentina . La decisión devuelve plena normalidad institucional al club cordobés y marca el cierre formal de un capítulo de alta tensión dirigencial.

El Tribunal de Disciplina evaluó que se cumplieron las condiciones para dar por satisfecha la sanción impuesta al titular albiazul. Entre los argumentos centrales se destacó el tiempo transcurrido desde el episodio, ocurrido en septiembre de 2024, y la aplicación de criterios de razonabilidad y proporcionalidad previstos en el Código Disciplinario.

La medida también consideró que el castigo ya había producido sus efectos y que la continuidad del mismo no aportaba nuevos beneficios al orden deportivo, uno de los principios rectores del fallo.

El rol de las disculpas y el encuadre estatutario

Un punto clave en la resolución fue el pedido de disculpas públicas realizado por Fassi, en el que reconoció el error cometido y remarcó la necesidad de preservar las formas institucionales. El Tribunal valoró ese gesto como parte del proceso de reparación simbólica y de recomposición del vínculo con los organismos del fútbol.

Además, se recordó que la sanción original también había alcanzado aspectos vinculados al respeto de los estatutos y vías orgánicas, un eje que el fallo buscó reafirmar sin prolongar innecesariamente el conflicto.

Impacto institucional para Talleres

El levantamiento de la suspensión representa una señal de estabilidad para Talleres, que recupera a su máxima autoridad en un momento clave de planificación deportiva y gestión. Con Fassi nuevamente habilitado, el club vuelve a contar con conducción plena en la toma de decisiones estratégicas.

Más allá del caso puntual, la resolución deja un mensaje hacia el sistema: la disciplina se aplica, pero también se revisa, atendiendo al contexto, al paso del tiempo y a la conducta posterior del sancionado.

Cierre de un conflicto y vuelta a la normalidad

Con esta determinación, la AFA pone punto final a un episodio que escaló a nivel institucional y que mantuvo en vilo al fútbol argentino durante meses. Talleres, por su parte, pasa página y encara la nueva etapa con su presidente restituido, buscando que el foco vuelva a estar en la gestión y en lo deportivo, lejos de los tribunales.