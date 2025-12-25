Uno Santa Fe | Unión | Unión

Se apaga la ilusión de los hinchas de Unión: Fortaleza le cerró la puerta de salida a Britez

Con el descenso de Fortaleza creció la ilusión de los hinchas de Unión para la posible vuelta de Emanuel Britez, pero no será así. Deseo más que una realidad

25 de diciembre 2025 · 19:05hs
Se apaga la ilusión de los hinchas de Unión: Fortaleza le cerró la puerta de salida a Britez

El descenso de Fortaleza encendió una ilusión en Santa Fe, pero duró poco. En Unión muchos comenzaron a imaginar un posible regreso de Emanuel Britez, uno de los zagueros que dejó una buena imagen en su paso por el club. Sin embargo, desde Brasil llegó una señal clara que enfría por completo cualquier expectativa.

Golpe a la ilusión de los hinchas de Unión

En las últimas horas, el CEO de la SAF de Fortaleza, Marcelo Paz, fue contundente al referirse a la situación del defensor. Durante un stream, confirmó que está en los planes para la temporada 2026 y que la intención es respetar el contrato que se extiende hasta diciembre de 2027.

El central no está en la lista de salidas y solo se evaluaría un cambio de escenario en caso de que aparezca una oferta concreta para adquirir su pase. Fuera de esa posibilidad, Fortaleza no contempla desprenderse del futbolista, aún en un contexto deportivo adverso tras la pérdida de la categoría.

De este modo, la expectativa que había comenzado a crecer entre los hinchas de Unión se desvanece rápidamente. Al menos por ahora, Emanuel Britez seguirá ligado al fútbol brasileño y su retorno al Tate deberá esperar, si es que alguna vez vuelve a estar sobre la mesa.

