La zaga Barrios-Rasmussen, una tendencia positiva en Colón que se sostiene partido a partido

Si bien quedó un sabor agridulce por el empate ante Ferro en casa, la zaga de Pier Barrios-Federico Rasmussen dejó otra vez números positivos en Colón

El empate de Colón ante Ferro dejó una sensación ambigua. Por un lado, el equipo resignó puntos en casa; por otro, volvió a demostrar capacidad de reacción en un contexto adverso, incluso después del penal fallado por Alan Bonansea . Pero más allá del resultado, hubo una certeza que se repitió una vez más: la solidez de su última línea .

La dupla central compuesta por Pier Barrios y Federico Rasmussen volvió a ser uno de los pilares. Su entendimiento, fruto de la experiencia y el conocimiento mutuo, se reflejó en una actuación firme, con intervenciones decisivas para sostener al equipo en los momentos más delicados del partido.

Otros positivos números de Barrios-Rasmussen en Colón

El relevamiento realizado por el espacio estadístico @colonstats_ confirmó una tendencia que se viene repitiendo desde el inicio del campeonato. Ambos defensores mantienen altos niveles de efectividad en los duelos individuales, una destacada capacidad para anticipar y un notable porcentaje de despejes exitosos. Además, muestran seguridad en la salida, un aspecto clave para el funcionamiento colectivo.

#Colon | La dupla de CENTRALES vs #Ferro



Barrios – Rasmussen

Despejes: 3 | 3

Disparos bloqueados: 0 | 0

Intercepciones: 0 | 2

Quites: 1 | 0

Recuperaciones: 16 | 23

Duelos ganados: 6 | 10

Gambeteados: 3 | 0



Los mejores refuerzos hasta el momento???

Más allá de los números, lo que sobresale es la sensación de confianza que transmiten. Cuando el rival avanza, Barrios y Rasmussen responden. Cuando el equipo necesita orden, ellos lo imponen y, cuando el contexto exige carácter, la dupla aparece para sostener la estructura.

En un torneo largo y exigente, contar con una zaga confiable es un valor incalculable. Colón lo sabe y lo disfruta más allá que recién la historia va comenzando. Porque mientras el equipo busca afianzarse en la tabla, su última línea ya ofrece una base sólida sobre la cual construir. Y en esa construcción, Barrios y Rasmussen se consolidan como una sociedad que no deja de dar garantías.