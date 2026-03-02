Uno Santa Fe | Colón | Colón

La zaga Barrios-Rasmussen, una tendencia positiva en Colón que se sostiene partido a partido

Si bien quedó un sabor agridulce por el empate ante Ferro en casa, la zaga de Pier Barrios-Federico Rasmussen dejó otra vez números positivos en Colón

Ovación

Por Ovación

2 de marzo 2026 · 15:24hs
La zaga Barrios-Rasmussen, una tendencia positiva en Colón que se sostiene partido a partido

Prensa Colón

El empate de Colón ante Ferro dejó una sensación ambigua. Por un lado, el equipo resignó puntos en casa; por otro, volvió a demostrar capacidad de reacción en un contexto adverso, incluso después del penal fallado por Alan Bonansea. Pero más allá del resultado, hubo una certeza que se repitió una vez más: la solidez de su última línea.

LEER MÁS: Colón es un equipo ordenado e intenso, pero al que le falta juego

La dupla central compuesta por Pier Barrios y Federico Rasmussen volvió a ser uno de los pilares. Su entendimiento, fruto de la experiencia y el conocimiento mutuo, se reflejó en una actuación firme, con intervenciones decisivas para sostener al equipo en los momentos más delicados del partido.

LEER MÁS: ¿Colón informa lo que no es y omite lo que en verdad sucede?

Otros positivos números de Barrios-Rasmussen en Colón

El relevamiento realizado por el espacio estadístico @colonstats_ confirmó una tendencia que se viene repitiendo desde el inicio del campeonato. Ambos defensores mantienen altos niveles de efectividad en los duelos individuales, una destacada capacidad para anticipar y un notable porcentaje de despejes exitosos. Además, muestran seguridad en la salida, un aspecto clave para el funcionamiento colectivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/colonstats_/status/2028241893180502331&partner=&hide_thread=false

Más allá de los números, lo que sobresale es la sensación de confianza que transmiten. Cuando el rival avanza, Barrios y Rasmussen responden. Cuando el equipo necesita orden, ellos lo imponen y, cuando el contexto exige carácter, la dupla aparece para sostener la estructura.

LEER MÁS: Paro en apoyo a la AFA y reprogramación: ¿Cuándo vuelve a jugar Colón?

En un torneo largo y exigente, contar con una zaga confiable es un valor incalculable. Colón lo sabe y lo disfruta más allá que recién la historia va comenzando. Porque mientras el equipo busca afianzarse en la tabla, su última línea ya ofrece una base sólida sobre la cual construir. Y en esa construcción, Barrios y Rasmussen se consolidan como una sociedad que no deja de dar garantías.

Colón Federico Rasmussen Pier Barrios
Noticias relacionadas
el exentrenador de colon: dominguez debuto con final en brasil y va por otro titulo

El exentrenador de Colón: Domínguez debutó con final en Brasil y va por otro título

Colón viene informando la lista de convocados con jugadores que en verdad no están a disposición del DT.

¿Colón informa lo que no es y omite lo que en verdad sucede?

atento colon: acassuso volvio a ganar y es el sorpresivo unico lider de la zona a

Atento Colón: Acassuso volvió a ganar y es el sorpresivo único líder de la zona A

munoz: colon no tendra nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas

Muñoz: "Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas"

Lo último

El Promocional 2026 toma forma: nuevos equipos y un formato que promete emoción

El Promocional 2026 toma forma: nuevos equipos y un formato que promete emoción

Fluminense, muy cerca de comprar a Rodrigo Castillo por 10.000.000 de dólares

Fluminense, muy cerca de comprar a Rodrigo Castillo por 10.000.000 de dólares

Guerra en Medio Oriente: para la DAIA Santa Fe el conflicto puede cambiar el orden mundial y eliminar fuentes de terrorismo

Guerra en Medio Oriente: para la DAIA Santa Fe el conflicto puede "cambiar el orden mundial" y eliminar fuentes de terrorismo

Último Momento
El Promocional 2026 toma forma: nuevos equipos y un formato que promete emoción

El Promocional 2026 toma forma: nuevos equipos y un formato que promete emoción

Fluminense, muy cerca de comprar a Rodrigo Castillo por 10.000.000 de dólares

Fluminense, muy cerca de comprar a Rodrigo Castillo por 10.000.000 de dólares

Guerra en Medio Oriente: para la DAIA Santa Fe el conflicto puede cambiar el orden mundial y eliminar fuentes de terrorismo

Guerra en Medio Oriente: para la DAIA Santa Fe el conflicto puede "cambiar el orden mundial" y eliminar fuentes de terrorismo

Colón volvió al trabajo con varios lesionados mientras espera definiciones de la AFA

Colón volvió al trabajo con varios lesionados mientras espera definiciones de la AFA

Colapinto debuta en la temporada 2026 de Fórmula 1: horarios y cómo verlo en Argentina

Colapinto debuta en la temporada 2026 de Fórmula 1: horarios y cómo verlo en Argentina

Ovación
¡Atentos Unión y Colón! Podría levantarse el paro de AFA el fin de semana

¡Atentos Unión y Colón! Podría levantarse el paro de AFA el fin de semana

La arquera de Unión, Naila Zaninetti: El grupo nos llevó a Primera

La arquera de Unión, Naila Zaninetti: "El grupo nos llevó a Primera"

Unión disfruta de la mejor versión de Cristian Tarragona

Unión disfruta de la mejor versión de Cristian Tarragona

¿Colón informa lo que no es y omite lo que en verdad sucede?

¿Colón informa lo que no es y omite lo que en verdad sucede?

Tras el paro del fútbol argentino: ¿Cuándo vuelve a jugar Unión?

Tras el paro del fútbol argentino: ¿Cuándo vuelve a jugar Unión?

Policiales
Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos