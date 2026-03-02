El empate de Colón ante Ferro dejó una sensación ambigua. Por un lado, el equipo resignó puntos en casa; por otro, volvió a demostrar capacidad de reacción en un contexto adverso, incluso después del penal fallado por Alan Bonansea. Pero más allá del resultado, hubo una certeza que se repitió una vez más: la solidez de su última línea.
La zaga Barrios-Rasmussen, una tendencia positiva en Colón que se sostiene partido a partido
Por Ovación
La dupla central compuesta por Pier Barrios y Federico Rasmussen volvió a ser uno de los pilares. Su entendimiento, fruto de la experiencia y el conocimiento mutuo, se reflejó en una actuación firme, con intervenciones decisivas para sostener al equipo en los momentos más delicados del partido.
Otros positivos números de Barrios-Rasmussen en Colón
El relevamiento realizado por el espacio estadístico @colonstats_ confirmó una tendencia que se viene repitiendo desde el inicio del campeonato. Ambos defensores mantienen altos niveles de efectividad en los duelos individuales, una destacada capacidad para anticipar y un notable porcentaje de despejes exitosos. Además, muestran seguridad en la salida, un aspecto clave para el funcionamiento colectivo.
Más allá de los números, lo que sobresale es la sensación de confianza que transmiten. Cuando el rival avanza, Barrios y Rasmussen responden. Cuando el equipo necesita orden, ellos lo imponen y, cuando el contexto exige carácter, la dupla aparece para sostener la estructura.
En un torneo largo y exigente, contar con una zaga confiable es un valor incalculable. Colón lo sabe y lo disfruta más allá que recién la historia va comenzando. Porque mientras el equipo busca afianzarse en la tabla, su última línea ya ofrece una base sólida sobre la cual construir. Y en esa construcción, Barrios y Rasmussen se consolidan como una sociedad que no deja de dar garantías.