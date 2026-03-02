Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, en su momento de mayor contundencia para pelear bien arriba

Los números nuevamente explican por qué Unión se trajo todo del Mario Alberto Kempes ante Instituto y crece la ilusión de la gente

2 de marzo 2026 · 14:55hs
Unión, en su momento de mayor contundencia para pelear bien arriba

El presente de Unión atraviesa su punto más alto en lo que va del torneo. La victoria en el estadio Mario Alberto Kempes frente a Instituto no solo significó el tercer triunfo consecutivo, sino también una nueva muestra de un equipo que aprendió a optimizar sus recursos y que hoy pisa fuerte en la Zona A del Apertura.

Para entender cómo se construyó este nuevo festejo lejos de Santa Fe, hay que detenerse en los números. El Tate tuvo apenas el 38% de la posesión, muy por debajo del 62% de su rival. Sin embargo, esa desventaja en el control del balón no se tradujo en superioridad real de Instituto, ya que ambos equipos remataron la misma cantidad de veces: siete intentos por lado.

Los números de Instituto-Unión

La diferencia estuvo donde se definen los partidos: la precisión. Unión logró tres remates al arco contra solo dos del local, y esa pequeña ventaja fue suficiente para inclinar la balanza. Una vez más, el Rojiblanco hizo de la contundencia su principal arma, repitiendo una tendencia que ya había quedado en evidencia en la fecha anterior.

Unión hace de la contundencia un culto.

El resto de las estadísticas también reflejan un trámite parejo y luchado. Instituto ejecutó más tiros de esquina (5 contra 2), mientras que Unión cometió apenas 11 faltas frente a las 12 del conjunto cordobés y vio solo una tarjeta amarilla, contra cuatro del anfitrión. Datos que marcan un partido cerrado, donde cada detalle pesó.

La explicación de este presente la resumió el propio Leonardo Madelón, quien no dudó en destacar la principal virtud de su equipo: “Estamos en un momento de contundencia”. Y las cifras le dan la razón. Unión no necesita dominar largos pasajes ni generar una avalancha de situaciones para lastimar: cuando tiene su oportunidad, no perdona.

Unión Instituto Apertura
