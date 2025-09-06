Uno Santa Fe | Ovación | Atlanta

Atlanta mostró carácter, venció a Güemes y es puntero en la zona A

Atlanta superó por 1-0 a Güemes por la fecha 30 de la Primera Nacional, con tanto de Federico Bisanz, para subirse a la cima de la zona A

6 de septiembre 2025 · 19:34hs
Atlanta mostró carácter, venció a Güemes y es puntero en la zona A

@atlantaoficial

En Villa Crespo, Atlanta superó por 1-0 a Güemes de Santiago del Estero por la fecha 30 de la Primera Nacional. El único tanto de la tarde lo convirtió Federico Bisanz, a los 37 minutos del primer tiempo, y quedó como líder transitorio de la zona A.

El arranque mostró a un Bohemio con mayor control de la pelota, intentando lastimar por las bandas, mientras que el conjunto santiagueño apostó a un planteo más directo y a la búsqueda de espacios para contragolpear. Esa dualidad hizo que el trámite fuera parejo durante buena parte de la primera etapa.

La diferencia llegó después de una buena acción colectiva: Medina desbordó por la derecha y envió un centro preciso, que encontró a Bisanz en el segundo palo para empujar la pelota y abrir el marcador. Con la ventaja, Atlanta manejó los tiempos y no sufrió mayores complicaciones antes del descanso.

En el complemento, Güemes adelantó líneas e intentó generar peligro, pero le faltó claridad para profundizar. El Bohemio, por su parte, dispuso de algunas llegadas para ampliar la diferencia, aunque sin la precisión necesaria en la definición.

El partido tuvo un momento caliente cuando Ambrogio, ya sustituido, agredió a Kruger y vio la tarjeta roja directa por parte del árbitro Sebastián Zunino. Desde allí, el visitante buscó con más intensidad, principalmente con remates de media distancia, pero se encontró con un seguro Rago, que respondió bien cada vez que lo exigieron.

Finalmente, Atlanta se quedó con una victoria ajustada pero justa: supo golpear en el momento indicado y luego defendió la ventaja con solidez frente a un Güemes que careció de variantes ofensivas para cambiar la historia.

Formaciones de Atlanta y Güemes

ATLANTA (1): Rago; Flores, Fara, Rojas (23' ST Moreira), Ferracuti; Previtali, Valdez Chamorro (23' ST Fedele); Medina (31' ST Coronel), F.Bisanz (23' ST Ramírez), Ambrogio; Dellarossa (38' ST Echeverria). DT: L.García.

GUEMES (SDE) (0): Leguiza; Bettini, W.Juárez, González, Kruger (27' ST T.González); Federico (15' ST Sala), Griffa, N.Juárez (27' ST Oyola), Gerez (15' ST Lesman); Albertengo (38' ST Álvarez), Palacios. DT: P.Martel.

GOLES: 37' PT F.Bisanz (Atl).

AMONESTADOS: Flores, Ferracuti, F.Bisanz (Atl), Bettini, W.Juárez, Griffa (Gue).

EXPULSADOS: 19' ST Ambrogio (Atl).

ÁRBITRO: S.Zunino.

Festejos de Atlanta

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/atlantaoficial/status/1964407224169562446&partner=&hide_thread=false

Atlanta Güemes Primera Nacional
Noticias relacionadas
zeballos y granollers se quedaron con el titulo en el us open

Zeballos y Granollers se quedaron con el título en el US Open

portugal arraso a armenia y lidera el grupo f en las eliminatorias de la uefa

Portugal arrasó a Armenia y lidera el grupo F en las Eliminatorias de la UEFA

scaloni piensa en el reemplazante de romero en argentina para visitar a ecuador

Scaloni piensa en el reemplazante de Romero en Argentina para visitar a Ecuador

colapinto, entre la autocritica y el optimismo tras la clasificacion

Colapinto, entre la autocrítica y el optimismo tras la Clasificación

Lo último

Atlanta mostró carácter, venció a Güemes y es puntero en la zona A

Atlanta mostró carácter, venció a Güemes y es puntero en la zona A

Maduro convocó al diálogo con Trump en un clima de máxima tensión militar

Maduro convocó al diálogo con Trump en un clima de máxima tensión militar

Con los últimos dictámenes aprobados este sábado quedó definido el nuevo texto de la Constitución Provincial

Con los últimos dictámenes aprobados este sábado quedó definido el nuevo texto de la Constitución Provincial

Último Momento
Atlanta mostró carácter, venció a Güemes y es puntero en la zona A

Atlanta mostró carácter, venció a Güemes y es puntero en la zona A

Maduro convocó al diálogo con Trump en un clima de máxima tensión militar

Maduro convocó al diálogo con Trump en un clima de máxima tensión militar

Con los últimos dictámenes aprobados este sábado quedó definido el nuevo texto de la Constitución Provincial

Con los últimos dictámenes aprobados este sábado quedó definido el nuevo texto de la Constitución Provincial

Vélez venció a Central Córdoba en Rosario y se quedó con la Supercopa Argentina

Vélez venció a Central Córdoba en Rosario y se quedó con la Supercopa Argentina

Tragedia en Autovía 19 a la altura de Colonia San José: accidente fatal entre una camioneta y un camión

Tragedia en Autovía 19 a la altura de Colonia San José: accidente fatal entre una camioneta y un camión

Ovación
Unión sigue de cerca el interés de Universidad Católica por Junior Marabel

Unión sigue de cerca el interés de Universidad Católica por Junior Marabel

La misión triple que tendrá Colón ante Estudiantes (RC) en el Brigadier López

La misión triple que tendrá Colón ante Estudiantes (RC) en el Brigadier López

Vélez venció a Central Córdoba en Rosario y se quedó con la Supercopa Argentina

Vélez venció a Central Córdoba en Rosario y se quedó con la Supercopa Argentina

Atlanta mostró carácter, venció a Güemes y es puntero en la zona A

Atlanta mostró carácter, venció a Güemes y es puntero en la zona A

Colapinto, entre la autocrítica y el optimismo tras la Clasificación

Colapinto, entre la autocrítica y el optimismo tras la Clasificación

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional