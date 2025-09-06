Atlanta mostró carácter, venció a Güemes y es puntero en la zona A

Atlanta superó por 1-0 a Güemes por la fecha 30 de la Primera Nacional, con tanto de Federico Bisanz, para subirse a la cima de la zona A

En Villa Crespo, Atlanta superó por 1-0 a Güemes de Santiago del Estero por la fecha 30 de la Primera Nacional . El único tanto de la tarde lo convirtió Federico Bisanz, a los 37 minutos del primer tiempo, y quedó como líder transitorio de la zona A.

El arranque mostró a un Bohemio con mayor control de la pelota, intentando lastimar por las bandas, mientras que el conjunto santiagueño apostó a un planteo más directo y a la búsqueda de espacios para contragolpear. Esa dualidad hizo que el trámite fuera parejo durante buena parte de la primera etapa.

La diferencia llegó después de una buena acción colectiva: Medina desbordó por la derecha y envió un centro preciso, que encontró a Bisanz en el segundo palo para empujar la pelota y abrir el marcador. Con la ventaja, Atlanta manejó los tiempos y no sufrió mayores complicaciones antes del descanso.

En el complemento, Güemes adelantó líneas e intentó generar peligro, pero le faltó claridad para profundizar. El Bohemio, por su parte, dispuso de algunas llegadas para ampliar la diferencia, aunque sin la precisión necesaria en la definición.

El partido tuvo un momento caliente cuando Ambrogio, ya sustituido, agredió a Kruger y vio la tarjeta roja directa por parte del árbitro Sebastián Zunino. Desde allí, el visitante buscó con más intensidad, principalmente con remates de media distancia, pero se encontró con un seguro Rago, que respondió bien cada vez que lo exigieron.

Finalmente, Atlanta se quedó con una victoria ajustada pero justa: supo golpear en el momento indicado y luego defendió la ventaja con solidez frente a un Güemes que careció de variantes ofensivas para cambiar la historia.

Formaciones de Atlanta y Güemes

ATLANTA (1): Rago; Flores, Fara, Rojas (23' ST Moreira), Ferracuti; Previtali, Valdez Chamorro (23' ST Fedele); Medina (31' ST Coronel), F.Bisanz (23' ST Ramírez), Ambrogio; Dellarossa (38' ST Echeverria). DT: L.García.

GUEMES (SDE) (0): Leguiza; Bettini, W.Juárez, González, Kruger (27' ST T.González); Federico (15' ST Sala), Griffa, N.Juárez (27' ST Oyola), Gerez (15' ST Lesman); Albertengo (38' ST Álvarez), Palacios. DT: P.Martel.

GOLES: 37' PT F.Bisanz (Atl).

AMONESTADOS: Flores, Ferracuti, F.Bisanz (Atl), Bettini, W.Juárez, Griffa (Gue).

EXPULSADOS: 19' ST Ambrogio (Atl).

ÁRBITRO: S.Zunino.

Festejos de Atlanta