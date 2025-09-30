Uno Santa Fe | Ovación | Atlético Madrid

Atlético Madrid goleó con tantos de Julián Álvarez y Giuliano Simeone

Atlético Madrid aplastó por 5-1 al Frankfurt por la Champions League, donde alcanzó su primera victoria, en el marco de la segunda jornada.

30 de septiembre 2025 · 19:46hs
Atlético Madrid goleó con tantos de Julián Álvarez y Giuliano Simeone

Atlético Madrid extendió su gran semana con un contundente por 5 a 1 sobre Eintracht Frankfurt por la Champions League, apenas cuatro días después de haber goleado al Real Madrid en el clásico por La Liga.

Giacomo Raspadori abrió la cuenta a los tres minutos, Robin Le Normand amplió de cabeza y Antoine Griezmann cerró la primera etapa con el tercero tras asistencia de Julián Álvarez.

Jonathan Burkardt descontó para los alemanes, pero Giuliano Simeone y la Araña, de penal, sentenciaron el 5-1 definitivo. Atlético Madrid selló así dos victorias resonantes en menos de una semana.

El resto de los partidos de la Champions League

En Italia, Inter sumó su segundo triunfo con un 3-0 sobre Slavia Praga. Un error del arquero visitante permitió a Lautaro Martínez anotar el primero y transformarse en el único jugador del club con goles en siete ediciones distintas de Champions.

Denzel Dumfries amplió y el propio Lautaro firmó el tercero para sostener el arranque perfecto del Nerazzurro.

Chelsea logró su primera victoria con un ajustado 1-0 sobre Benfica en la vuelta de José Mourinho a Stamford Bridge.

El único gol llegó con un insólito autogol del colombiano Richard Ríos, que desvió a propia puerta un centro de Alejandro Garnacho. Los Blues defendieron la ventaja mínima hasta el final.

La sorpresa de la jornada se produjo en Estambul. Galatasaray venció 1-0 a Liverpool con tanto de Victor Osimhen desde el punto penal.

El local resistió hasta el cierre, donde el VAR anuló una pena máxima para los ingleses. Los turcos dieron el golpe y dejaron a los Reds con otra derrota tras la caída en Premier League.

En Noruega, Tottenham rescató un empate 2-2 ante Bodo/Glimt. Jens Hauge adelantó con dos goles al local, pero Micky van de Ven descontó y, en tiempo de descuento, un autogol de Jostein Gundersen selló la igualdad.

Bayern Múnich mantuvo su paso ideal con un 5-1 en Chipre ante Pafos. Kane, Guerreiro, Jackson, Olise y otro tanto del delantero inglés marcaron para los bávaros, mientras que Orsic descontó con un golazo. El líder de la Bundesliga impuso su jerarquía con absoluta claridad.

Olympique de Marsella completó la jornada con un 4-0 sobre Ajax. Igor Paixão firmó un doblete en media hora, Greenwood marcó el tercero y Aubameyang sentenció en el complemento. Los franceses sumaron sus primeros puntos en la fase de grupos.

En Italia, Atalanta derrotó 2 a 1 a Brujas en Bérgamo, en donde el equipo de Ivan Juric revirtió un inicio adverso tras el gol de Christos Tzolis en la primera parte.

El empate llegó desde el punto de penal con un disparo de Lazar Samardzic luego de una infracción discutida sobre Pasalic. El volante croata definió el partido en el tramo final con un cabezazo tras un córner.

