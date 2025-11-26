Uno Santa Fe | Ovación | Atlético de Madrid

Atlético de Madrid le ganó sobre la hora al Inter en Champions League

Julián Álvarez convirtió un gol para abrir el marcador, en la victoria de Atlético de Madrid ante Inter por la Champions League.

26 de noviembre 2025 · 19:59hs
Atlético de Madrid venció 2 a 1 a Inter sobre la hora en el Metropolitano con gol decisivo de José María Giménez luego de un partido que tuvo a Julián Álvarez como protagonista en la apertura del marcador.

Con este triunfo, el equipo de Diego Simeone quedó bien posicionado en la fase de grupos de la Champions League ante un rival que contó con Lautaro Martínez como referencia ofensiva.

La quinta fecha, que tuvo cobertura de Agencia Noticias Argentinas, también destacó la victoria de Arsenal ante Bayern Múnich, el póker histórico de Kylian Mbappé en Grecia y la goleada de PSV sobre Liverpool en Anfield.

Julián Álvarez abrió el marcador tras una maniobra que desacomodó a la defensa italiana. Inter reaccionó con el empate de Piotr Zielinski y adelantó líneas en busca del golpe final.

El local sostuvo la presión en el tramo final y encontró el 2 a 1 en un anticipo de José María Giménez que desató el festejo del Colchonero. Simeone alineó a Juan Musso, Nahuel Molina y Giuliano Simeone, mientras que Nicolás González ingresó en la segunda mitad. Lautaro Martínez lideró el ataque visitante sin incidencia en el resultado.

El resto de los partidos de la Champions League

Arsenal superó 3 a 1 a Bayern Múnich y quedó como único líder con puntaje ideal. Jurrien Timber marcó el primero, Lennart Karl igualó para el conjunto alemán y en el complemento los ingresos de Noni Madueke y Gabriel Martinelli inclinaron la balanza.

El delantero brasileño aprovechó una salida fallida de Manuel Neuer y aseguró una victoria que consolidó al conjunto inglés en un nivel sostenido tanto en Premier League como en la competencia continental.

Real Madrid también tuvo una noche que alimentó su aspiración, ya que Kylian Mbappé convirtió cuatro goles en la victoria 4 a 3 sobre Olympiacos y se sumó a Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stéfano y Ferenc Puskás como los únicos jugadores del club con un póker en Champions League.

El equipo español remontó un inicio adverso, administró la ventaja mínima en el cierre y celebró un triunfo que lo devolvió a la conversación principal del torneo.

Liverpool quedó expuesto ante PSV en Anfield, ya que el equipo neerlandés ganó 4 a 1 con goles de Ivan Periši, Guus Til y un doblete de Couhaib Driouech.

Dominik Szoboszlai había igualado de manera transitoria, pero la producción ofensiva de PSV y los errores defensivos locales precipitaron un resultado que dejó a Arne Slot en una situación crítica a pocas fechas del cierre de la fase.

