Atlético de Madrid venció al Real Madrid en un derbi caliente y quedó como escolta

Atlético de Madrid superó 2-1 al Real Madrid y con este triunfo, el elenco dirigido por Diego Simeone se ubica segundo en la tabla por debajo de Barcelona

Atlético de Madrid se quedó con el derbi ante el Real con una victoria como local por 2-1, en un partido correspondiente a la séptima fecha de La Liga de España. El equipo que dirige Diego Simeone superó además en las posiciones al Merengue y por el momento quedó como escolta de Barcelona.

El primer gol del Colchonero lo hizo Alex Grimaldo de penal, a los 8 minutos del segundo tiempo, y su sanción había derivado en la expulsión de Dean Huijsen por la falta sobre Giuliano Simeone. El dueño de casa estiró la diferencia a los 14, por medio del canadiense Jonathan David, tras una gran acción colectiva.

Con la distancia de dos y el jugador de más, Atlético de Madrid estuvo cerca de liquidar la historia y establecer una goleada. Sin embargo dejó con vida al Real, que a los 44 llegó al descuento con un cabezazo del alemán Antonio Rüdiger, quien había ingresado desde el banco de suplentes.

A los dirigidos por José Mourinho no les alcanzó el tiempo en un derbi muy caliente y con varios cruces entre diferentes protagonistas. En el equipo del Cholo fueron titulares Cristian Romero y Giuliano Simeone, mientras Julián Álvarez entró y Juan Musso esperó entre los relevos.

La victoria dejó a Atlético de Madrid en el segundo puesto de la tabla de posiciones, con 16 puntos y a cinco de Barcelona. En la otra vereda, el Real quedó tercero con 15 y a la espera de lo que suceda con Betis, que si se impone como visitante frente a Deportivo será el único escolta de los catalanes.