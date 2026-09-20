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Atlético de Madrid venció al Real Madrid en un derbi caliente y quedó como escolta

Atlético de Madrid superó 2-1 al Real Madrid y con este triunfo, el elenco dirigido por Diego Simeone se ubica segundo en la tabla por debajo de Barcelona

20 de septiembre 2026 · 14:05hs
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Atlético de Madrid venció 2-1 al Real Madrid.

Atlético de Madrid venció 2-1 al Real Madrid.

Atlético de Madrid se quedó con el derbi ante el Real con una victoria como local por 2-1, en un partido correspondiente a la séptima fecha de La Liga de España. El equipo que dirige Diego Simeone superó además en las posiciones al Merengue y por el momento quedó como escolta de Barcelona.

El Colchonero se quedó con el clásico madrileño

El primer gol del Colchonero lo hizo Alex Grimaldo de penal, a los 8 minutos del segundo tiempo, y su sanción había derivado en la expulsión de Dean Huijsen por la falta sobre Giuliano Simeone. El dueño de casa estiró la diferencia a los 14, por medio del canadiense Jonathan David, tras una gran acción colectiva.

Con la distancia de dos y el jugador de más, Atlético de Madrid estuvo cerca de liquidar la historia y establecer una goleada. Sin embargo dejó con vida al Real, que a los 44 llegó al descuento con un cabezazo del alemán Antonio Rüdiger, quien había ingresado desde el banco de suplentes.

A los dirigidos por José Mourinho no les alcanzó el tiempo en un derbi muy caliente y con varios cruces entre diferentes protagonistas. En el equipo del Cholo fueron titulares Cristian Romero y Giuliano Simeone, mientras Julián Álvarez entró y Juan Musso esperó entre los relevos.

La victoria dejó a Atlético de Madrid en el segundo puesto de la tabla de posiciones, con 16 puntos y a cinco de Barcelona. En la otra vereda, el Real quedó tercero con 15 y a la espera de lo que suceda con Betis, que si se impone como visitante frente a Deportivo será el único escolta de los catalanes.

Atlético de Madrid Real Madrid Clásico
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