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Condenaron a 10 años de prisión al hombre que apuñaló al verdulero Hugo Schnell en Santa Fe

Víctor Daniel González fue condenado por el robo ocurrido en abril de 2024 en la verdulería de General Paz al 7400 y por haber atacado con un cuchillo al comerciante. La víctima sobrevivió a las heridas y tiempo después volvió a atender su negocio. El condenado fue declarado reincidente.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

20 de septiembre 2026 · 13:22hs
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Homenaje a Mamá Antula en la verdulería de Hugo Schnell.

Homenaje a Mamá Antula en la verdulería de Hugo Schnell.

Víctor Daniel González, de 47 años, fue condenado a 10 años de prisión por robar en una verdulería de la ciudad de Santa Fe y apuñalar al dueño del comercio, Hugo Schnell, durante el hecho ocurrido en abril de 2024. Además, fue declarado reincidente debido a un antecedente penal condenatorio.

La condena fue impuesta por el juez Pablo Busaniche en un juicio de procedimiento abreviado realizado en los tribunales de la capital provincial. La investigación estuvo a cargo del fiscal Gonzalo Iglesias.

Hugo, el verdulero apuñalado, volvió a atender su negocio: "Si te quedás en tu casa te morís de a poco"

González admitió expresamente su culpabilidad por los hechos atribuidos por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y manifestó su conformidad con la calificación legal, la pena y el procedimiento abreviado. La víctima también fue informada de la resolución y manifestó estar de acuerdo.

El ataque al verdulero

El hecho ocurrió minutos después de las 20 del miércoles 10 de abril de 2024, en la verdulería ubicada en General Paz al 7400.

Según relató el fiscal Iglesias durante la audiencia, González ingresó al comercio creyendo que el propietario no se encontraba allí y robó dinero de la caja registradora. Sin embargo, Schnell estaba en el baño y lo sorprendió cuando el ahora condenado se disponía a retirarse del local.

Fue entonces cuando, según la acusación, González atacó al comerciante con un cuchillo y lo apuñaló reiteradamente en el tórax con intención de matarlo.

El fiscal sostuvo que el ataque tuvo como objetivo asegurar el resultado del robo y procurar la impunidad del autor, quien finalmente logró escapar del lugar con el dinero sustraído.

Iglesias remarcó durante la audiencia que Schnell sobrevivió gracias a la inmediata atención médica que recibió.

El caso tuvo repercusión en Santa Fe porque Schnell, luego de recuperarse de las heridas sufridas durante el ataque, volvió a atender su verdulería y contó públicamente que quería seguir trabajando pese a lo ocurrido.

verdulero condena Santa Fe
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