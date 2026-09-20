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Números que preocupan: Unión perdió la mitad de los partidos que jugó

Transcurridas 10 fechas, el déficit que muestra el equipo tiene que ver con la falta de equilibrio en los resultados y tambien respecto a los rendimientos

Ovación

Por Ovación

20 de septiembre 2026 · 13:33hs
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Unión perdió la mitad de los partidos que jugó.

UNO Santa Fe / José Busiemi

Unión perdió la mitad de los partidos que jugó.

Las estadísticas hablan por sí solas, Unión es un equipo irregular, que no logra sostener un equilibrio y así las cosas, pasa de ganar a perder sin escalas.

Las estadísticas que lo relegan a Unión en la tabla

Y precisamente, ese déficit lo deja por ahora fuera de la zona de playoffs sumando 13 puntos y ubicándose 9° en la Zona A, pero con rivales que aún deben jugar.

Luego de encadenar tres victorias al hilo, el Tate sumó dos derrotas consecutivas. Y esa irregularidad la viene evidenciado a lo largo del Torneo Clausura.

A la hora de repasar el andar del equipo, se advierte esa carencia. Y es que Unión arrancó empatando como visitante 2-2 con Platense, luego perdió con Gimnasia de Mendoza 2-0 y posteriormente venció a Lanús 2-1.

LEER MÁS: Un problema sin solución: Unión es el equipo que más goles recibió en el año

En la jornada siguiente, cayó 2-1 contra Central Córdoba y luego 1-0 ante San Lorenzo. Mientras que en las fechas siguientes llegarían los tres triunfos al hilo contra Aldosivi 3-1, Sarmiento 4-1 e Instituto 3-2.

Y en las últimas dos presentaciones, perdió 2-1 con Talleres y 2-1 ante Independiente. Esa facilidad para pasar de un triunfo a una derrota, no le permite sumar en todos los partidos.

Pero lo más preocupante tiene que ver con que de los 10 partidos que jugó, Unión perdió la mitad, demasiado para un equipo que intenta clasificar a los playoffs y jugar una Copa, como lo manifestó varias veces Leonardo Madelón.

Unión partidos números
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