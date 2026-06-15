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El impacto positivo que genera alentar a la Selección

Más allá del resultado deportivo, una investigación británica muestra que puede ser una forma eficaz de cuidar nuestra salud mental.

15 de junio 2026 · 13:54hs
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El impacto positivo que genera alentar a la Selección

Los hinchas de fútbol pueden pasar por diferentes sensaciones cuando ven un partido de su equipo favorito y, a veces, mucho más cuando juega la Selección argentina, sobre todo cuando ese encuentro corresponde a un Mundial desde momentos de euforia si gana a decepciones profundas si pierde y mucha tensión entre medio.

De todas maneras, el impacto general debería ser positivo, ya que una investigación demostró que las personas que ven deportes experimentan un mayor bienestar que quienes no lo hacen y que esto, probablemente, esté relacionado con los aspectos sociales. Las personas con mayor bienestar tienden a tener mejor salud física y a vivir más tiempo que aquellas con menor bienestar.

El estudio fue llevado a cabo por un grupo de investigadores de la Universidad Anglia Ruskin, en Cambridge, Reino Unido, fue comandado por Helen Keyes, directora de la Facultad de Psicología y Ciencias del Deporte, y en el mismo se utilizaron datos de 7.209 adultos, de entre 16 y 85 años, residentes en Inglaterra que participaron en la encuesta Taking Part, encargada por el gobierno del Reino Unido.

Según un informe de la citada Universidad al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se descubrió que las personas que asistieron a un evento deportivo en vivo el año pasado están más satisfechas con sus vidas, sienten que sus vidas valen más la pena y se sienten menos solas que quienes no lo hicieron y estos hallazgos coinciden con otros estudios que encontraron que las personas que ven deportes en persona al menos una vez al año tienen menos síntomas depresivos que quienes no lo hacen.

En caso de no poder ir a ver un partido en vivo, se puede ver por televisión o internet, ya que también puede ser beneficioso para el bienestar. Diversos estudios demostraron que las personas que ven deportes por televisión o internet presentan menos síntomas depresivos que quienes no lo hacen y la frecuencia con la que ven deportes es aún menor.

Además, quienes ven deportes son más propensos a reportar una mayor sensación de plenitud vital que quienes no los ven, independientemente de si los ven en persona, por televisión o en línea.

Por qué se da un efecto positivo alentar a la Selección

El efecto positivo de ver deportes probablemente se relaciona con la identidad social, ya que, se busca la conexión a través de la formación de grupos de pertenencia: comunidades de personas con las que se comparte algo en común y estas comunidades forman parte de nuestra identidad y, a través de ellas, encontramos apoyo social y emocional.

Un ejemplo de formación de grupo es la comunidad que compartimos con personas que apoyan a los mismos equipos deportivos que nosotros. Las investigaciones demostraron que las personas que se identifican fuertemente con un equipo deportivo tienen más probabilidades de sentirse apoyadas emocionalmente por otros aficionados, lo que aumenta su satisfacción con la vida.

Selección Mundial Argentina
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