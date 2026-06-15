Operativo en barrio San Lorenzo: detuvieron a cuatro personas y secuestraron cocaína lista para la venta

La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe llevó adelante una serie de allanamientos en barrio San Lorenzo de la capital provincial que culminaron con cuatro personas detenidas y el secuestro de cocaína, dinero en efectivo y distintos elementos vinculados presuntamente a la comercialización de estupefacientes.

Los procedimientos fueron realizados por la División Microtráfico del Departamento Operativo de Investigaciones de la Región I , en el marco de causas priorizadas por infracción a la Ley 23.737.

Investigación y allanamientos

Los operativos se concretaron en viviendas ubicadas sobre Roque Sáenz Peña, Juan Díaz de Solís y Cervantes, por disposición del juez Sebastián Zseifert y con intervención del fiscal Arturo Haidar.

En ese contexto, el secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Rolando Galfrascoli, sostuvo que las investigaciones forman parte del trabajo coordinado entre el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de Justicia y Seguridad para intervenir sobre puntos de venta de drogas en distintos barrios de la ciudad y la provincia.

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Qué secuestraron en los operativos

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron envoltorios con cocaína fraccionada para la venta, dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas digitales, cámaras de seguridad, recortes y elementos con restos de estupefacientes.

En uno de los domicilios allanados, sobre Roque Sáenz Peña al 1200, fueron incautados cerca de 200 envoltorios con 41 gramos de cocaína, además de dinero en efectivo, celulares y una cámara de vigilancia.

OPERATIVO BARRIO SAN LORENZO 2

En tanto, en la vivienda de Juan Díaz de Solís al 1100 se secuestraron 66 envoltorios con 15,6 gramos de cocaína, otros restos de estupefacientes, dinero, teléfonos y una balanza digital.

Por último, en el procedimiento realizado sobre calle Cervantes al 4300, los agentes hallaron 77 envoltorios con aproximadamente 19 gramos de cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares, cámaras de vigilancia y otros elementos incorporados a la investigación.

Cuatro detenidos y avance de la causa

Como resultado de los procedimientos quedaron detenidas cuatro personas: tres hombres de 52, 44 y 34 años y una mujer de 32, quienes fueron identificados en el marco de una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La investigación continuará para determinar el alcance de la actividad y analizar los elementos secuestrados durante los operativos.