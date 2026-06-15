La Municipalidad de Santa Fe continuará durante esta semana con una nueva etapa de #ModoVacuna, la campaña itinerante de vacunación que desarrolla junto al Ministerio de Salud de la Provincia para acercar dosis gratuitas a distintos sectores de la ciudad.
La campaña itinerante de vacunación continúa esta semana con nuevos puntos en Santa Fe
El dispositivo municipal recorrerá distintos espacios de la ciudad para aplicar vacunas contra gripe, neumonía, VSR y completar esquemas de inmunización.
La iniciativa está orientada especialmente a adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir vacunas contra la gripe y la neumonía. Además, se mantendrá la inmunización contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) destinada a embarazadas que cursen entre las semanas 32 y 36 de gestación.
El objetivo de esta estrategia sanitaria es ampliar la cobertura en los grupos priorizados y fortalecer la prevención durante la temporada invernal.
Asimismo, el operativo incluye la aplicación de la vacuna Triple Bacteriana (DPT y DTPa) para prevenir difteria, tétanos y tos convulsa o coqueluche. Esta dosis está indicada desde la semana 20 de embarazo y busca brindar protección temprana a los recién nacidos.
También podrán acercarse quienes necesiten completar o actualizar el carnet de vacunación.
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Dónde estará el dispositivo esta semana
El cronograma previsto para los próximos días es el siguiente:
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Martes 16: Casa Beata Clara (Av. Blas Parera 7740), de 18 a 21.
Miércoles 17: Facultad de Ciencias Económicas de la UNL (Moreno 2557), de 10 a 16.
Jueves 18: Terminal de Ómnibus (Belgrano 2910), de 10 a 14.
Viernes 19: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL (Cándido Pujato 2751), de 10 a 16.
Meta de cobertura y alternativas
Desde el municipio indicaron que la campaña apunta a alcanzar al menos el 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores con factores de riesgo en las zonas priorizadas.
Quienes no puedan concurrir a los puntos itinerantes podrán acercarse al centro de salud más próximo con su DNI para revisar el carnet y completar las dosis pendientes.
Para consultas e información se encuentra habilitado el WhatsApp 342 611 6585.