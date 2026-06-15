La campaña itinerante de vacunación continúa esta semana con nuevos puntos en Santa Fe

El dispositivo municipal recorrerá distintos espacios de la ciudad para aplicar vacunas contra gripe, neumonía, VSR y completar esquemas de inmunización.

Se informan los lugares y horarios de vacunación para el martes 16, miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de julio.

La Municipalidad de Santa Fe continuará durante esta semana con una nueva etapa de #ModoVacuna , la campaña itinerante de vacunación que desarrolla junto al Ministerio de Salud de la Provincia para acercar dosis gratuitas a distintos sectores de la ciudad.

La iniciativa está orientada especialmente a adultos mayores y personas con factores de riesgo , quienes podrán recibir vacunas contra la gripe y la neumonía. Además, se mantendrá la inmunización contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) destinada a embarazadas que cursen entre las semanas 32 y 36 de gestación.

El objetivo de esta estrategia sanitaria es ampliar la cobertura en los grupos priorizados y fortalecer la prevención durante la temporada invernal.

Asimismo, el operativo incluye la aplicación de la vacuna Triple Bacteriana (DPT y DTPa) para prevenir difteria, tétanos y tos convulsa o coqueluche. Esta dosis está indicada desde la semana 20 de embarazo y busca brindar protección temprana a los recién nacidos.

También podrán acercarse quienes necesiten completar o actualizar el carnet de vacunación.

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Dónde estará el dispositivo esta semana

El cronograma previsto para los próximos días es el siguiente:

Martes 16: Casa Beata Clara (Av. Blas Parera 7740), de 18 a 21 .

Miércoles 17: Facultad de Ciencias Económicas de la UNL (Moreno 2557), de 10 a 16 .

Jueves 18: Terminal de Ómnibus (Belgrano 2910), de 10 a 14 .

Viernes 19: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL (Cándido Pujato 2751), de 10 a 16.

Meta de cobertura y alternativas

Desde el municipio indicaron que la campaña apunta a alcanzar al menos el 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores con factores de riesgo en las zonas priorizadas.

Quienes no puedan concurrir a los puntos itinerantes podrán acercarse al centro de salud más próximo con su DNI para revisar el carnet y completar las dosis pendientes.

Para consultas e información se encuentra habilitado el WhatsApp 342 611 6585.